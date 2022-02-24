مبارك الخالدي - هادي العنزي



أشاد نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار بفوز الأخضر على فريق الصليبخات 3-0 أول من امس والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس سمو ولي العهد، مضيفا في تصريحات إعلامية عقب المباراة أننا سعداء بهذا الفوز والانتقال إلى الدور نصف النهائي على الرغم من التغييرات التي ظهرت على تشكيلة الفريق خلال المباراة.

وذكر أن الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي انتي ميشا فضّل إراحة عدد من اللاعبين بسبب المعاناة من ضغط المباريات وبذل المجهود الكبير خلال أيام معدودة ما ألحق باللاعبين والفريق بشكل عام حالة من الإرهاق وظهر جليا بعد مباراة الديربي، وعليه قرر الجهاز الفني منح الفرصة للاعبين البدلاء الذين أبلوا بلاء حسنا وأثبتوا جاهزيتهم الفنية العالية لأخذ فرصتهم في اي وقت.

وأكد النجار أن العربي لعب مباريات عديدة وكلها مهمة للغاية خلال فترة قصيرة الأمر الذي أجبر الجهاز الفني على اللجوء الى التبديلات والتدوير في مراكز اللاعبين وقد حققنا المهم أمام فريق الصليبخات وهو الفوز، وعن مواجهة السالمية الأحد المقبل، قال إننا سنبدأ العمل سريعا للتحضير لهذه المباراة وبحسابات مختلفة، فالسماوي من أقوى الفرق. من جانبه، أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات مالك القلاف سعادته ورضاه عن الأداء الذي قدمه فريقه أمام العربي في المواجهة التي جمعت الفريقين اول من امس ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس سمو ولي العهد وانتهت لمصلحة العربي 0 - 3، مضيفا ان اللقاء جاء بين متصدر الدوري ومتذيل ترتيب الدرجة الأولى، ولكن على الرغم من ذلك، تمكنا من تقديم مباراة متكافئة، قدم خلالها لاعبو الصليبخات أداء تنافسيا متميزا، وهكذا هي دائما مباريات «الكؤوس» لها مقاييس خاصة، وهناك من توقع هزيمة ثقيلة للصليبخات، ولكن خالفنا كل تلك التوقعات بأداء متزن دفاعا وهجوما.

وأكد القلاف أن فريقه التزم بالأداء التكتيكي طوال شوطي المباراة، وقال: «نعرف جيدا نقاط قوة ومصدر الخطورة لدى الخصم المتمثلة باللعب على الأطراف، وقد عملنا بجد لتحييدها، ولكن لا تستطيع التحكم بمجريات المباراة طوال الوقت وهذه كرة القدم، كما تمكنا من تهديد مرمى العربي أكثر من مرة سواء في الشوط الأول أو الثاني، وحين كانت النتيجة تشير إلى 1 – 0 في الدقيقة 70 من عمر المباراة، سعينا لخطف هدف التعادل بعدة تبديلات تكتيكية، ولكن تكبدنا هدفين ضريبة رغبتنا المستحقة.