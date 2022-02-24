يحيى حميدان



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، التونسي نبيل معلول، بلاعبيه عقب الفوز على الشباب 4-0 أول من أمس والتأهل لملاقاة الفحيحيل الأحد المقبل في الدور نصف النهائي من كأس سمو ولي العهد. وأضاف: «قلت للاعبين أنتم من يسهل المباراة إذا كنتم في كامل تركيزكم أو تصعبونها، وهذه هي الصعوبات التي واجهتنا في بداية الموسم والآن الفريق بات أفضل ويخلق فرصا أكثر ولديه حلول هجومية متنوعة، كما نملك خط دفاع من العيار الثقيل». وأشار إلى أن التعثرات لا تحزنه إذا ما كان اللاعبون يخلقون الفرص مثلما حصل في مباراتي اليرموك والتضامن، إذ إننا لم نستغلها في الأولى ونجحنا في استغلالها في الثانية. ورفض معلول ترشيح فريق معين للحصول على لقب دوري «stc» الممتاز، مؤكدا أن المنافسة بين 5 فرق، والفارق بيننا نقطتان أو 3 وبالتالي التوقع سيكون صعبا. وأوضح أنه لم يتواصل معه أحد لقيادة الأزرق في الفترة المقبلة، مشيرا الى أن «مسألة بقائه مع «الأبيض» ستكون عقب صلاة الاستخارة وما يكتبه الله خيرا لنا دائما».