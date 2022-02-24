هادي العنزي



جمع أبطال الكويت مساء أمس 15 ميدالية متنوعة في دورة منطقة غرب آسيا البارالمبية الثالثة المقامة منافساتها حاليا في المنامة، وذلك بعدما بسطوا هيمنتهم على ألعاب القوى، كرة السلة، كرة الطاولة، اذ أحرز منتخبنا الوطني لكرة السلة للمعاقين المركز الأول بتغلبه على نظيره البحريني ظهر أمس في آخر مواجهاته في البطولة 59-50 نقطة.



وجمع منتخبنا الوطني مساء أمس 6 ميداليات ذهبية، حيث سجل بطل الكويت وحامل فضية دورة الألعاب البارالمبية 2020 فيصل سرور رقما آسيويا جديدا في قذف القرص، محرزا المركز الأول، فيما تمكن عبدالله عبيد العنزي من التغلب على بطل «طوكيو 2020» في سباق 100 متر للكراسي المتحركة، ليتوج بالذهبية، كما أحرز كل من ياسر المسلم ذهبية دفع الجلة، وحمد حجي ذهبية قذف القرص، وفي منافسات كرة الطاولة توج يعقوب الخليفة بذهبية فردي الرجال، وأحرزت ملاك هادي العنزي ذهبية السيدات.



وفاز بالميدالية الفضية، كل من فيصل الراجحي في 100 متر (كراسي)، روان العنزي 100متر (كراسي)، باسمة نجم (دفع الجلة)، عهد الرشيدي (فردي كرة طاولة)، فيما أحرز عبدالله الحرز، وشمايل الملا، وحسين البناي، محمد الرشيدي المركز الثالث والميداليات البرونزية، في منافسات القرص، الجري، كرة الطاولة فردي جلوس، وكرة الطاولة فردي وقوف توليا.



وبهذه المناسبة، أهدى رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الكويتية ناصر العجمي الإنجاز الكبير الذي حققه أبطال الكويت المعاقون إلى سمو الأمير، وسمو ولي العهد والشعب الكويتي، قائلا: «لله الحمد أعيادنا الوطنية المباركة تزينت بميداليات أبناء الكويت في ألعاب كرة السلة، كرة الطاولة، ألعاب القوى، وهناك المزيد إن شاء الله بهمة أبطال الأزرق». وأكد العجمي أن الإنجاز الكبير في غرب آسيا تحقق بتعاون الجميع، من مجالس إدارات أندية المعاقين، وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين.