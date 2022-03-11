بشرى شعبانأعلــــن المتحـــدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهــل» يوسف كاظم أن الهيئة العامة للقوى العاملة أضافت خدمة الاستعلام عن موعد جلسات الشكاوى العمالية عبر التطبيق.وأوضح كاظم في تصريح صحافي أمس أن الخدمة الجديدة تتيح الفرصة أمام أي فرد مسجل كعامل في القطاع الخاص مواطن أو مقيم ولديه شكوى بحق الشركة التي يعمل بها أن يستعلم عن موعد الجلسة المحددة له لعرض شكواه ودراستها من قبل الباحثين في الهيئة عبر التطبيق، مشيدا بجهود «القوى العاملة» في توفير الوقت والجهد على المستفيدين من خدماتها عبر.