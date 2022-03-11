شارك وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد بمعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة مولود تشاووش أوغلو ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة د. رياض المالكي والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية هيلغا ماريا شميد في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إسطنبول الثامن للوساطة التي عقدت في مدينة أنطاليا التركية تحت عنوان «تسليط الضوء على الوساطة في مشهد السلام المتغير والوساطة المبتكرة».



وتم خلال الجلسة استعراض أهمية الوساطة الديبلوماسية الوقائية وسبل تفعيل التقنيات الجديدة في معالجة الشؤون الدولية وإحلال السلام في هذا الإطار.