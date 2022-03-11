دارين العلي



دعا نائب رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء م.أحمد الشمري الجهات الحكومية الى التنبيه على شركات النظافة المتعاقدة معها بضرورة استخدام المرشدات والوسائل التي تساهم بتقليل الهدر.



وقال الشمري في تصريح لـ«الأنباء» ان الفريق ينفذ حاليا جولات مكثفة لرصد الهدر والإسراف التي تطول الشبكة المائية، لافتا الى تحرير عدد كبير من المخالفات في هذا الشأن من ضمنها جهات حكومية ومؤسسات رسمية، مشددا على ان الفريق لن يتهاون مع حالات الاسراف والهدر من اي جهة كانت سواء حكومية أو خاصة أو قطاعات سكنية، مشيرا الى ان خدمة المياه تكلف الدولة اموالا طائلة عدا عن انها نعمة يجب المحافظة عليها.



ولفت الى ان بعض شركات النظافة المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية تقوم باستخدامات غير مثلى للمياه مثل الادوات غير المرشدة والمهدرة للطاقة خلال اعمال التنظيف وازالة الغبار في المباني، لافتا الى ان فرق التفتيش ستخالف كل ما يتم رصده في هذا السياق.