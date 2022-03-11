آلاء خليفة



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية المحامي محمد ذعار العتيبي عن بروتوكول تعاون مع شركة الحوكمة والالتزام الإدارية من المملكة العربية السعودية.



وقال العتيبي إن هذا التعاون يأتي ضمن خطة عمل الجمعية بالشراكات الثنائية مع الجمعيات والمؤسسات الفنية ذات المجال خليجيا، وذلك لفتح المزيد من سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد.



وقال العتيبي ان باكورة هذا التعاون هو إطلاق برنامج تدريبي حول حوكمة القطاع الحكومي ومكافحة الفساد والذي سوف يكون نهاية الشهر الجاري.



من جانبه، قال محمد الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة الحوكمة والالتزام الإدارية: نتشرف بالتعاون مع جمعية النزاهة الوطنية، حيث انها خطوة في تبادل الخبرات والمساهمة في تطبيق الحوكمة من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في الحوكمة لمختلف القطاعات.