الاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة

الإجراءات والتعليمات تخضع للتقييم المستمر من الجهات المختصة في المملكة

أسامة أبو السعود



قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد للعلاقات الخارجية والإعلام محمد المطيري إن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت عددا من التعليمات المصاحبة لتنفيذ قرار رفع الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وأضاف المطيري في تصريح صحافي أمس إن أهم المستجدات تشمل إلغاء تصاريح الصلاة في المسجد الحرام وزيارة النبي ﷺ وصاحبيه رضوان الله عليهما والاستمرار في إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، مع إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والإلزام بلبس الكمامة أثناء التواجد فيهما وإلغاء اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR معتمد أو فحص معتمد لمستضدات فيروس كورونا.



وأشار الى أنه تم إلغاء التحقق من حالة التحصين للدخول إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لكل ضيوف الرحمن وإلغاء اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة في حالة القدوم من خارج المملكة بمعنى أنه لا يشترط التطعيم لأداء العمرة وإلغاء شرط الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي على ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، مبينا ان هذه الإجراءات والتعليمات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، وذلك حسب تطورات الوضع الوبائي، الأمر الذي يستدعي على جميع المعتمرين من الكويت مراعاتها والالتزام بجميع بنودها.