الوزارة مستمرة في مراقبة توافر مخزون السلع والمنتجات الغذائية في البلاد.. والتزام الأسواق بالأسعار المعتمدة

عاطف رمضان

قام فريق من المفتشين والمفتشات في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية أمس، وذلك للتأكد من توافر المخزون من السلع والمنتجات الغذائية والالتزام بالأسعار غير المصنعة، حيث أسفرت الجولة عن مخالفة بعض الأسواق لوجود سعرين مختلفين على سلعة واحدة، في العديد من الأصناف، وذلك ضمن خطة الوزارة التي وضعتها مؤخرا لرصد ومتابعة أسعار المواد الغذائية الأساسية استعدادا لقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق طوارئ العاصمة بالوزارة حامد الظفيري في تصريح لـ «الأنباء» انه تم ضبط بعض الأسواق تضع سعرين مختلفين على سلعة واحدة، مبينا ان الوزارة أعدت محاضر ضبطيات للمخالفين تمهيدا لتحويلها الى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأضاف الظفيري أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون ضد كل من تسول له نفسه استغلال المواسم لرفع الأسعار بشكل غير مبرر «مصطنع»، محذرا أي شركة أو مؤسسة أو محل من مخالفة القانون، لافتا الى ان مفتشي الوزارة يقفون لهم بالمرصاد ويراقبون الأسواق بشكل مستمر لتطبيق القانون وحماية المستهلكين.

.. وإغلاق إحدى شركات بيع المواد الإنشائية لرفع الأسعار بشكل مصطنع

عاطف رمضان

قام مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بضبط وإغلاق واحدة من أكبر شركات بيع وتوزيع المواد الإنشائية وذلك لقيامها بارتكاب مخالفة رفع سعر المواد ارتفاعا مصطنعا.

وقامت الوزارة بالتحقق وإثبات المخالفة بعد جهود وتقصي وفق الإجراءات القانونية مما استدعى الإغلاق.

وأكدت «التجارة» انها مستمرة في خطواتها وإجراءاتها الرقابية للحرص على تطبيق القانون وحماية المستهلك من الارتفاعات المصطنعة في الأسعار.