يعقوب العوضي



تشهد صالة نادي اليرموك مواجهة تجمع بين فريق الكرة الطائرة بنادي الصليبخات (3 نقاط) مع اليرموك (15 نقطة) في الـ 7.00 مساء ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى. وعمليا، فقد الصليبخات فرصة التأهل إلى دوري النجوم، حيث يقبع في ذيل الترتيب، وجل ما يسعى له هو تحسين الترتيب العام رغم صعوبة المهمة اذ إن الشباب قبل الأخير يملك 13 نقطة، ومن الصعب ادراكه فيما تبقى من مباريات الفريق على اعتبار فوزه فيها جميعا. وفي المقابل، يبدو اليرموك المرشح الأبرز لاحتلال وصافة الترتيب العام وسيسعى لتحصين مركزه والابتعاد عن الشباب أقرب منافسيه.