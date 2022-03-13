ينطلق اليوم على مضمار الشيخ أحمد الجابر مهرجان المحافظات للخيل العربية الأصيلة، والذي ينظمه نادي ضاحية عبدالله المبارك للفروسية بمشاركة كبيرة من ملاك الخيل بجميع المحافظات.



وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة نادي ضاحية عبدالله المبارك للفروسية أنور الرشيدي، أن إقامة هذا المهرجان تأتي دعما وتشجيعا لملاك الخيل العربية الأصيلة ولتأكيد مكانة رياضة الآباء والأجداد.



وبين أن المهرجان سيقام من 5 أشواط بفروسية الفروانية في الثالثة من عصر اليوم، موجها الدعوة الى الجماهير لحضور السباقات، ومشيدا باللجان العاملة بالنادي، والتي حرصت منذ أيام على العمل الدؤوب ليكون تنظيم المهرجان بالصورة التي تليق به وبملاك الخيل المشاركين.



كما تقدم الرشيدي بالشكر الجزيل الى مجلس إدارة نادي الفروانية على دعمهم نادي ضاحية عبدالله المبارك للفروسية وتوفير مضمار الشيخ أحمد الجابر لإقامة مهرجان الخيل العربية الأصيلة فيه.