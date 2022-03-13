مبارك الخالدي



تنطلق في الـ 6:20 مساء اليوم منافسات الجولة السادسة عشرة لفرق دوري stc للدرجة الاولى بإقامة مباراتين، حيث يستضيف المتصدر خيطان برصيد 24 نقطة فريق الجهراء بـ23 نقطة، كما يشهد ستاد نادي التضامن اللقاء الذي يجمع الساحل برصيد 21 نقطة مع الصليبخات الذي يمتلك 8 نقاط، ويغيب عن مواجهات الجولة فريق برقان وله 10 نقاط بداعي الراحة.



ويتجدد الصراع بين ثلاثي المقدمة على حجز بطاقتي التأهل الى الدوري الممتاز مع الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة، وتتجه الأنظار صوب ملعب خيطان حيث اللقاء الاكثر أهمية، إذ إن فوز اصحاب الضيافة يعني التمسك بالصدارة، فيما ينظر الضيوف الى نقاط المباراة بعين المتحفز للانقضاض على المقدمة. ويمر الفريقان بأفضل حالاتهما الفنية والمعنوية، الأمر الذي يضيف بعدا آخر من الإثارة والندية.



وعلى ملعب التضامن يخوض الساحل المباراة برغبة في الفوز وتصحيح المسار بعد تراجع النتائج في القسم الثالث وآخرها سقوطه في الجولة الماضية امام خيطان، فيما لايزال الصليبخات بعيدا عن أجواء المنافسة.