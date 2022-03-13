يحيى حميدان



ستكون مشاركة محترف فريق الكرة بنادي خيطان البرازيلي جوناثان بيريرا في مباراة اليوم امام الجهراء، ضمن الجولة 16 من دوري stc للدرجة الأولى، محل شك بعد تعرضه لكدمة في الخاصرة خلال لقاء الساحل.



وحصل جوناثان على راحة من التدريبات في الأيام الماضية، قبل أن يتم تقييم حالته قبل ساعات من مواجهة الجهراء اليوم. هذا، ويفتقد «الأحمر والأسود» جهود لاعبه سعد المطيري بعد حصوله على البطاقة الحمراء في الجولة الماضية. وقال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا في حديث خاص مع «الأنباء»، ان الفريق جاهز لمواجهة الجهراء، مشيرا الى أن المباراة مهمة للطرفين وتجمع بين المتصدر خيطان ووصيفه الجهراء، وبالتالي فإنه لا مجال للتعثر خاصة في ظل وصولنا الى مراحل الحسم.



وبين الملا أن خيطان يسعى لمواصلة انتصاراته، والتي بالتأكيد لن تكون سهلة في ظل رغبة كل الفرق في إثبات وجودها.