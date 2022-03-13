استقبـــل رئيـــس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر نجم القادسية ومنتخب الكويت الوطني للتنس السابق وبطل الرواد أحمد دشتي، وذلك بمناسبة فوزه في البطولة الدولية لرواد التنس التي أقيمت الأسبوع الماضي في البحرين.



وكان دشتي قد مثل الكويت في البطولة وحصد المركز الأول وذهبية الزوجي مع زميله السعودي جميل العشبان كما فاز بفضية الفردي. وأشاد الجابر بهذا الإنجاز، كما أثنى على تاريخ اللاعب وتمثيله للمنتخب الوطني للتنس لعدة سنوات وشكر جهوده والتزامه بالتدريب ومواصلته لممارسة اللعبة حتى وصل إلى هذا المستوى، كما أكد استمرار الاتحاد في دعم تنس الرواد جنبا إلى جنب الفئات السنية الأخرى. من جانبه، أعرب دشتي عن سعادته باستقبال الجابر وتكريمه، كما أثنى على دوره في نشر وتطوير لعبد التنس بالكويت ورعايته جميع لاعبي المنتخب الوطني للتنس في كل الفئات السنية بما فيها فئة الرواد.