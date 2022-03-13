يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي القادسية مع فريق العربي في الـ8.00 مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ويحمل الملكي برصيده 14 نقطة وضعته في المركز السادس، فيما يملك الأخضر 5 نقاط في المركز السابع وقبل الأخير.



ويسبق اللقاء الجماهيري مباراة لا تقل أهمية تجمع السالمية مع كاظمة في الـ6.15 على نفس الصالة، ويملك السماوي برصيده 14 نقاطة ويحتل المركز الخامس، فيما يملك البرتقالي نفس الرصيد ويحتل المركز الرابع بفارق الأهداف. وبالعودة إلى «الديربي» المرتقب، فالقادسية يخوض المواجهة طامحا لكسر النحس الذي لازمه في المباريات السابقة والتي مني فيها بثلاث خسائر متتالية من الفحيحيل، وكاظمة في الدوري والكويت في كأس السوبر. ويتطلع مدرب الفريق وليد سالمين للخروج بنتيجة إيجابية معولا على لاعب الجناح ناصر بوخضرا ومن خلفه عبدالعزيز سالمين ويساندهما سعود الجريد إلى جانب تحركات وليد الجيماز الواعدة في الخط الخلفي، كما يرتكز على إمكانيات حارس مرماه فهد كرم في التصدي وتحويل كرات المنافس إلى كرات عكسية. في الجانب الآخر يحاول العربي إنقاذ ما يمكن إنقاذه وقد بدأت لمسات الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب الوطني د. أحمد فولاذ بالظهور بعد التعادل مع كاظمة 25-25 في الجولة الماضية. ويعتمد على أحمد حسين، وعبدالعزيز النجدي، وعبدالله مصطفى، وفواز مبارك ومهدي الحداد ونصير حسن الى جانب يوسف حيدر ومهدي عبدالحليم في حراسة المرمى. إلى ذلك، تقام مباراة واحدة ضمن الجولة 14 من دوري الدرجة الأولى على نفس الصالة في الـ4.30، حيث يلتقي التضامن (6 نقاط) مع الجهراء (10 نقاط)، ويطمح الطرفان لتحسين الترتيب العام، حيث ان فرص صعودهما إلى دوري الأضواء قد تلاشت بنسبة كبيرة.