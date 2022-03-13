تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية لدوري كرة القدم العشبي ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي حتى 30 الجاري في 6 ألعاب، إذ يبحث فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تحقيق الفوز الثاني ضمن المجموعة الأولى عندما يلتقي قوة الإطفاء العام لتأكيد صدارته للمجموعة يسبق هذا اللقاء مواجهة كلية الكويت للتقنية الذي يشارك التطبيقي في الصدارة مع كلية القانون الذي خسر في الجولة الأولى.



وفي المجموعة الثانية يتطلع أبناء أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية إلى الحفاظ على صدارتهم ومواصلة الانتصارات عندما يلتقون كلية تكنولوجيا الطيران الذي يبحث عن تحقيق الفوز الأول، بينما ستكون مباراة كلية الجونكوين مع الجامعة الأميركية الفرصة الأخيرة لاعبي الجونكوين الذين تعرضوا لهزيمة ثقيلة في المباراة الأولى، وفي المجموعة الثالثة ستشهد مواجهة قوية بين الجامعة الأسترالية وكلية الكويت للعلوم من أجل فك الشراكة بجدول الترتيب، بينما تبحث جامعة الكويت عن الفوز الأول أمام جامعة الخليج. كما تدخل منافسات دوري كرة السلة للنساء الجولة الثالثة بإقامة مواجهتين تجمع الأولى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صاحب الصدارة بفوزين من مباراتين أمام جامعة الخليج الذي حقق الفوز في المباراة التي خاضها، ويعقبها لقاء جامعة الكويت التي حققت فوزا واحدا من مواجهتين مع الجامعة الأميركية صاحب فوز وحيد من مباراة واحدة.



إلى ذلك، تشهد صالة مدرسة أحمد بشر الرومي بالدعية افتتاح منافسات دوري الطائرة للرجال، حيث يلتقي الجامعة الأميركية مع جامعة الخليج، وتعقبها مباراة أكاديمية سعد العبدالله مع الجامعة الأسترالية.



هذا، وتستضيف صالة الجامعة الأميركية منافسات دوري كرة القدم الصالات للنساء، حيث يستضيف أصحاب الأرض جامعة الخليج، وتلتقي جامعة الكويت مع الجامعة الأسترالية، ويغيب عن الجولة الأولى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.