يحيى حميدان - هادي العنزي



أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم رضاه عن التعادل 1-1 مع الكويت في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد جابر الأحمد، ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري stc للدرجة الممتازة، مضيفا ان السماوي خرج بالتعادل أمام فريق كبير يلعب كرة متطورة.



وأكد المدرب الوطني محمد إبراهيم ان السماوي قدم مباراة جيدة، سعى خلالها للخروج بالنقاط الثلاث. وقال: رغم الظروف التي يعاني منها الفريق، ومن بينها إصابة نايف زويد وجمعة سعيد بين شوطي المباراة، وعودة المهاجم حسين الموسوي بعد غياب لأكثر من أسبوعين، والإرهاق الكبير الذي بدا واضحا على لاعبي السالمية خاصة في الشوط الثاني، إلا ان اللاعبين قدموا أداء جيدا، أكدوا من خلاله سعيهم للمنافسة على لقب الدوري، وقد استحق الكويت الخروج متعادلا.



من جانب اخر، رفع فريق الكرة بنادي الكويت من استعداداته لخوض نهائي كأس ولي العهد أمام العربي بعد غد الثلاثاء، وذلك بعد طي صفحة التعادل مع السالمية 1-1 ضمن الجولة الـ 13 من دوري stc الممتاز الخميس الماضي. ومن المقرر أن يتجه «الأبيض» للإقامة في أحد الفنادق عقب نهاية تدريب اليوم للحفاظ على تركيز اللاعبين للمباراة النهائية. وارتفعت أسهم المهاجمين يوسف ناصر والتونسي طه ياسين الخنيسي للمشاركة في نهائي كأس ولي العهد بعدما عمل الجهاز الطبي على تجهيزهما لهذه المواجهة المهمة.



وكان ناصر والخنيسي قد غابا عن لقاء الكويت أمام السالمية بسبب الإصابة، والتي لا تدعو إلى القلق لكليهما.