بيروت - أحمد عز الدين



أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مرشحي لائحته للانتخابات النيابية المقررة في 15 مايو، مؤكدا انها ستجري في موعدها بعد سقوط كل الحجج لتعطيلها او تأجيلها.



وتوقف الرئيس بري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عندما وصفه بالكم الهائل من الاهتمام الدولي والاقليمي بهذا الاستحقاق الدستوري، والذي لم ينحسر رغم وقوف العالم على شفير الحرب العالمية الثالثة او التسوية، وبعضه عن حسن نية، والبعض الآخر لتحويله الى مشاريع فتنة طائفية ومذهبية وافتراءات بلغت ذروتها في السنوات الثلاث الماضية، وكذلك لتحقيق مآرب سياسية استراتيجية لتغيير هوية لبنان.



ودعا بري إلى ألا يعلو صوت المرشحين فوق صوت الجائعين اللبنانيين، وألا يحجب غبار نكش قبور التاريخ، والبرامج البراقة احتياجات اللبنانيين حيث عادت شياطين الاحتكار.



وطرح العناوين الرئيسية لبرنامج كتلته الذي تضمن الالتزام بالدستور ووحدة لبنان، والعمل مع كافة الكتل والقوى السياسية للانتقال الى الدولة المدنية، والتمسك بضرورة التخلص من القوانين الانتخابية التي تكرس الطائفية، والعمل على إقرار قانون انتخاب عصري خارج القيد الطائفي، وإنتاج مجلس للشيوخ، والعمل على انجاز القوانين التي تنقل لبنان من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، والتوافق على تحديد الخسائر وعدم المساس بحقوق المودعين.



وأعلن الرئيس بري عن المرشحين كما يلي:



دائرة صور الزهراني: عناية عز الدين، وعلي خريس، وعلي عسيران، وميشال موسى، ونبيه بري.



دائرة الجنوب الثالثة النبطية ومرجعيون - حاصبيا وبنت جبيل: ايوب حميد، واشرف بيضون، وعلي حسن خليل، وقاسم هاشم، ومروان خير الدين.



النبطية: هاني قبيسي وناصر جابر



دائرة بعلبك - الهرمل: غازي زعيتر



البقاع الغربي - راشيا: قبلان قبلان



دائرة بعبدا: فادي علامة



دائرة بيروت: محمد خواجة



دائرة صيدا - جزين: ابراهيم عازار