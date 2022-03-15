أعلن رئيس «اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية- الخليجية» سمير الخطيب، في بيان، أنه «انسجاما مع موقفنا الوطني الخالص وموقف الهيئات الاقتصادية كصوت واحد في خدمة بلدنا وقضاياه الوطنية، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية، نناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، احتضان لبنان وتوفير كل الدعم اللازم لحمايته وحماية اللبنانيين في مواجهة الأزمات الخطيرة التي يعاني منها، وإعادته الى طريق التعافي والنهوض ولعب دوره الرائد بين أشقائه العرب، وذلك حفاظا على بلدنا وحمايته من الانزلاق نحو المجهول وتعزيزا لأمنه ووحدته وإعادة علاقاته مع مجلس التعاون الخليجي، خصوصا مع المملكة العربية السعودية الى سابق عهدها».