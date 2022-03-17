المزرم: مشروع قانون بعدم استقطاع أي مديونيات.. وتوجيه وزير التجارة لمواجهة ارتفاع الأسعار

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن المزايا التي ستقدمها الحكومة في جلسة اليوم للمتقاعدين تشمل 20 دينارا زيادة سنوية على المعاشات بجانب المكافأة المقدرة حتى الآن بـ 3000 دينار لكل متقاعد، والتي سيتم صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك، لافتة إلى انها تشمل المتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص، وتخصص لـ «الأنصبة»، أي المستحقين بعد وفاة المتقاعد.

ولفتت المصادر إلى ان عدم إفصاح الحكومة رسميا حتى الآن عن قيمة المكافأة التي ستمنحها للمتقاعدين يترك الباب مواربا لإمكانية زيادتها إلى 4 آلاف دينار.

أو رفع الحد الأدنى للمعاش ، ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة علي تنفيذ القانون بمجرد صدوره.

مشيرة إلى ان تكلفة منحة ال 3 الاف دينار تبلغ 500 مليون دينار .

وقد أمر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد إدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتضمين مشروع القانون الخاص بصرف المنحة المالية للمتقاعدين نصا يضمن عدم استقطاع أي جهة دائنة من قيمة المكافأة المخصصة لهم، وأن تصرف كاملة لمستحقيها.

كما وجه سموه وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بتشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ارتفاع مصطنع في الأسعار، لاسيما مع الأوضاع التي يشهدها العالم وصرف مكافأة المتقاعدين وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وقد أعلن ذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم.

سمو رئيس مجلس الوزراء يوجّه «الفتوى» و«التأمينات» إلى صرف المكافأة المخصصة للمتقاعدين كاملة لمستحقيها دون أن تستقطع أي جهة دائنة من قيمة المكافأة شيئاً

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وجّه إدارة الفتوى والتشريع والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تضمين مشروع القانون الخاص بصرف المنحة المالية للمتقاعدين نصا يضمن عدم استقطاع أي جهة دائنة من قيمة المكافأة المخصصة للمتقاعدين وأن تصرف كاملة لمستحقيها.

وقال المزرم في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية باستفادة المتقاعدين من نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن سمو رئيس مجلس الوزراء وجّه وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ارتفاع مصطنع في الأسعار لاسيما مع الأوضاع التي يشهدها العالم وصرف مكافأة المتقاعدين وقرب حلول شهر رمضان المبارك.

ونقل المزرم عن سمو رئيس مجلس الوزراء إشادته بكل الجهود التي قدمها المتقاعدون طوال عملهم في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص، مؤكدا دورهم الوطني والاجتماعي في خدمة الكويت وشعبها.

الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: 3 توجيهات لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بإستفادة المتقاعدين من نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم انه لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية بإستفادة المتقاعدين من نجاحات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 3 توجيهات جاءت كما يلي:





صرف مكافأة الـ 3000 دينار للمتقاعدين قبل عيد الفطر

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ "الأنباء" إن صرف مكافأة الـ 3000 دينار للمتقاعدين سيكون قبل عطلة عيد الفطر المبارك.



مكافأة الـ 3000 دينار للمتقاعدين من الحكومة و"الخاص" وتصرف للمستحقين بعد وفاة المتقاعد

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات لـ "الأنباء" ان إشادة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالجهود التي قدمها المتقاعدون طوال عملهم في الجهاز الحكومي أو القطاع الخاص دلالة على ان شمول مكافأة الـ 3000 دينار للمتقاعدين من الحكومة والقطاع الخاص.

وكشفت المصادر عن أن المكافأة ستشمل "الأنصبة" أي المستحقين بعد وفاة المتقاعد.

الحكومة ستقدم 20 دينارا زيادة سنوية على معاشات المتقاعدين بجانب مكافأة ال 3000 دينار لكل متقاعد

كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة ل " الأنباء"، ان المزايا التي ستقدمها الحكومة في جلسة غد للمتقاعدين تشمل 20 دينارا زيادة سنوية على المعاشات بجانب المكافأة البالغة 3000 دينار لكل متقاعد.