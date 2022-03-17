الظفيري: المفتشون يقومون حالياً برصد الأسعار تحسباً لوجود ارتفاع مصطنع أو احتكار أو إخفاء للسلع

المخزون الإستراتيجي للسلع الأساسية والغذائية في الكويت متوافر ولا يوجد ما يدعو إلى القلق

عاطف رمضان



قام فريق من مفتشي وزارة التجارة والصناعة أمس بجولة على إحدى الجمعيات التعاونيـــة بمحافظة العاصمة لمطابقة الأسعار المعلنة مع نظامها الإلكتروني، حيث رافقت «الأنباء» الفريق خلال الجولة.



وقال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع في وزارة التجارة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» ان الفريق قام بجولة تفتيشية على إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظـــة العاصمـــة لمطابقة الأسعار المعلنة مع «السيستم»، لافتا إلى ان الجمعية ملتزمة تماما بالأسعار المسجلة لدى الوزارة.



وأضاف الأنصاري: إننا مقبلون على شهر رمضان المبارك، ونأمل ان تقوم الجمعيات التعاونية بعمل مهرجانات تخفيض أسعار من خلال الدخول لبوابة الوزارة وإصدار ترخيص التخفيضات، ناصحا المستهلكين بأن يكون لديهم وعي شرائي خاصة اننا مقبلون على الشهر الفضيل.



من جانبه، لفت رئيس فريق طوارئ العاصمة في «التجارة» حامـــد الظفيـــري إلى ان مفتشي الوزارة حاليــا منتشــرون في مختلف المحافظـــات للرقابة على السلــــع الأساسيــة، مشيـــرا إلى توافـــر المخـــزون الاستراتيجي مـــن السلـــع الأساسيـــة والغذائيـــة في الكويـــت، مؤكدا ان المفتشين يقومون حاليا برصد الأسعار تحسبا لوجود ارتفاع مصطنع أو احتكار أو إخفاء سلعة.



وبين الظفيري ان الأمور مطمئنة ولا يوجد ما يدعو للقلق من نقص في السلع، وهناك توصيات من قياديي الوزارة بعمل تقارير ورفعها واتخاذ إجراءات فورية وعمل محاضر ضبط للمخالفين وتحويلهم للجهات المختصة، مشيـــرا إلى ان الوزارة مستمرة في تطبيق خطتها، ومن الملاحظ ان معظم الجمعيات والأسواق المركزية تقوم بعمل عروض وتخفيضات للأسعار.



وأشار إلى ان «التجارة» تنجز المعاملات الخاصة بإصدار رخص التنزيلات والتخفيضات في أسرع وقت ممكن لما يعود بالفائدة على المستهلكين.

..وتحرير 3 مخالفات في الجهراء والفروانية

عاطف رمضان



قام مفتشو قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة بتحرير 3 محاضر ضبط مخالفات، وذلك خلال جولة تفتيشية على الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومحلات بيع المواد الغذائية في محافظتي الجهراء والفروانية، وقام فريق الطوارئ بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وكانت المخالفات عبارة عن مخالفتين عدم وجود أسعار ومخالفة البيع بأعلى من السعر المعلن.