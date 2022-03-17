هنأ أمين صندوق جمعية المهندسين الكويتية م.علي الفيلكاوي نائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الجديد لموافقة مجلس الوزراء على تعيينهم للسنوات الثلاث المقبلة.



وأضاف الفيلكاوي: نجدد مد اليد للتعاون مع الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة لتحقيق المزيد من المكاسب للعمالة الهندسية والفنية في مختلف شركات المؤسسة، واننا في جمعية المهندسين دأبنا على التعاون مع مختلف القيادات في المؤسسة وشركاتها للحفاظ على مكاسب المهندسين والعمالة الكويتية في كل الشركات النفطية ونحن على ثقة تامة بأن الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة الجديد لن يكونوا أقل حرصا ممن سبقهم للتعاون معنا للحفاظ على حقوق عمالتنا الوطنية والعمل على فتح أبواب العمل للمهندسين الشباب وأصحاب الخبرات على حد سواء وصولا إلى تكويت الكادر البشري بالكامل في المؤسسة وشركاتها النفطية.