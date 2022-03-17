دارين العلي



تمكن فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع قطاع خدمة العملاء، من ضبط حالة سرقة للمياه فريدة من نوعها بتمديد شبكات تحت الأرض وإيصال المياه إلى العقار.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء»، إن مالك العقار، والذي قطعت عنه المياه بسبب تراكم الفواتير عليه، حاول إيهام فرق الوزارة أن المياه لاتزال مقطوعة وقام بالوصول إلى الشبكة الرئيسية للمياه والتمديد منها إلى منزله، إلا أن يقظة الفريق اكتشفت الحالة، حيث أصر الفريق على الحفر في نفس مسار الشبكة، وتمكن من رصد حالة سرقة تحت الأرض، حيث تبين أن العميل قام بالحفر وتمديد شبكات أرضية موازية للشبكة الظاهرة والتي لا تصلها المياه من شبكة الوزارة، موهما المعنيين بأنه لا يستهلك المياه.



وأوضح الشمري أنه تم قطع المياه مجددا عن العقار وتسجيل محضر مخالفة بحقه وتطبيق غرامة ضعف الاستهلاك أمام لجنة تطبيق القانون الخاص. وشدد على أن الفريق يقظ جدا مع هذه التعديات ولن يتهاون في مخالفة كل من يثبت تعديه على الشبكة المائية والكهربائية مهما بلغت الضغوط.