قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان هناك احتمالا كبيرا أن يأتي شهر شعبان هذا العام 29 يوما، لافتا الى ان هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الـ6:25 صباح يوم الجمعة 1 ابريل المقبل.



وأضاف: بموجب الرؤية الفلكية والثبوت الشرعي للرؤية من قبل هيئة الرؤية فإن يوم السبت 2 أبريل سيكون هو الأول من رمضان.



وفيما يلي التفاصيل:في بداية شهر فبراير كتبت مقالا في جريدة «الأنباء» الغراء عن بداية شهر رمضان المبارك لهذه السنة ونشر هذا المقال بالجريدة في يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022 ولكن بعد أن نشر المقال في الجريدة وصلتني قبل فترة قصيرة بالبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المعروفة لدى الجميع رسائل من بعض الأصدقاء والقراء تتساءل عن بداية شهر رمضان المبارك لهذه السنة، وحسب اعتقادي الشخصي فإن الأصدقاء والقراء لم يطلعوا على الجريدة أو وسائل التواصل الاجتماعي الذي نشرت هذا المقال كاملا، الأمر الذي دعاني الى أن أعيد كتابة المقال مرة أخرى مع بعض التعديلات البسيطة عليه.



ونشير هنا إلى أن يوم الجمعة الموافق 18 مارس هو يوم منتصف شهر شعبان والذي فيه يوم يعرف محليا باسم (يوم الناصفة) والذي فيه يوم (النافلة) الذي يتم التصدق فيه وعادة يتم فيه أيضا من يحب أن يخرج فيه زكاته.



ولكن وكما تعرف عزيزي القارئ فإن الشهر الفضيل سوف يحل ضيفا عزيزا علينا خلال فترة أسبوعين تقريبا، لذا فإنني أضع بين يديك بناء على طلب بعض الأصدقاء الأعزاء وكذلك طلب بعض القراء الكرام ومن خلال السطور التالية، بعض البيانات الفلكية التي تتعلق بيوم بداية شهر رمضان المبارك أعاد الله هذا الشهر الفضيل على كويتنا الحبيبة وعلى صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين والقيادة السياسية وشعب الكويت كله من مواطنين ومقيمين بالخير والمسرات.



ونقول: بادئ ذي بدء وكما هي العادة لنا أن هذه المعلومات التي سوف نذكرها هنا قد قلنا عنها مرارا وتكرارا هي لا تتعدى في كونها مجرد دراسة فلكية بحتة لا غير، وهي وفق حسابات خاصة تتعلق بمعرفة بداية الشهر الكريم ونهايته، وذلك بقصد الاستئناس بها فقط، والقصد منها معرفة البداية التقريبية للشهر الفضيل فقط لا غير، ولكن يبقى أمر تحديد اليوم الأول من الشهر الفضيل هو في يد اللجنة الشرعية بوزارة العدل وذلك من خلال الرؤية المباشرة للهلال أو سماعها من مصادر إسلامية رسمية أخرى تقبل بها وتحددها هيئة الرؤية الشرعية في وزارة العدل وذلك امتثالا للحديث النبوي الشريف والذي ينص صراحة خاليا من كل لبس أو غموض بالقول «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» وهذا الأمر لا جدال فيه أبدا مهما تقدم العلم أو تطورت التكنولوجيا على مر العصور والأزمان.



فمع وجود هذا الحديث الشريف الذي يحدد بداية الشهر الفضيل وفقا للرؤية بالعين المجردة فإن هذا لا يمنعنا من أن نستشف بعض المعلومات الفلكية العلمية التي تتعلق ببداية الشهر ونستأنس بها كدليل يقربنا إلى موعد بداية الشهر الفضيل ونبين هنا بعض المعلومات الفلكية التي نستأنس بها في معرفة بداية الشهر أو نهايته مستخدمين علم الفلك لمعرفة وضع حركة القمر خلال هذه الأيام.



ونشير هنا إلى وجود بعض المعلومات الفلكية التي تبين لنا بداية الشهر الفضيل وهي كما يلي:



1- من المحتمل جدا أن شهر شعبان في هذه السنة سيكون (29) يوما.



2- هلال شهر رمضان في سنة 1443 سوف يقترن بالشمس أو كما يسمى عند عامة الناس بولادة الهلال ستكون في صباح يوم الجمعة الموافق 1/4/2022في تمام الساعة (9:25) التاسعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.



3- الهلال سوف يولد وذلك حسب التوقيت الدولي (غرينتش) في الساعة (6:25) السادسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا من هذا اليوم.



4- ولادة الهلال أو الاقتران بالشمس ستكون في توقيت واحد في جميع أنحاء العالم ولكن الذي سيختلف في هذه الحالة هو وقت شروق القمر ومغيبه فقط.



5- هلال شهر رمضان هذه السنة ستكون رؤيته ممكنة إذا كانت السماء صافية وخالية من الغيوم أو الغبار.



وعليه وبموجب هذه المعلومة الفلكية وإذا صاحبها الثبوت الشرعي لرؤية الهلال في يوم الجمعة 29 من شعبان 1443 الأول من شهر أبريل 1443 من قبل هيئة الرؤية الشرعية في وزارة العدل فإنه سوف يترتب على ذلك أن يوم السبت الموافق 2 ابريل 2022 سيكون هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لسنة 1443هجرية.



وعليه فإنني أدرج هنا في السطور التالية بعض البيانات الفلكية المتعلقة ببداية شهر رمضان المبارك القادم وهي كما يلي:



1- الشمس ستشرق في هذا اليوم الجمعة 29 شعبان1443 الموافق 1 أبريل 2022 في الساعة (5:38) الخامسة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا.



2- الهلال سيولد أو (يقترن مع الشمس) في الساعة (9:25) صباحا وبعد شروق شمس يوم الجمعة الموافق 1 أبريل القادم بحوالي (4:13) أربع ساعات وثلاث عشرة دقيقة.



3- غروب الشمس في يوم الجمعة يكون الساعة (6:06) السادسة وست دقائق مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.



4- يكون وقت غروب القمر بعد غروب الشمس بفترة زمنية مدتها (15) دقيقة أي أن القمر سيغرب في الساعة (6:21) السادسة وإحدى وعشرين دقيقة مساء حسب التوقيت المحلي لدولة الكويت.



5- الهلال يمكث في السماء بعد غروب الشمس مدة تبلغ حوالي (15) خمس عشرة دقيقة ويمكن رؤيته خلال هذه الفترة.



6- يكون عمر الهلال في وقت غروب الشمس حوالي (9:56) تسع ساعات وست وخمسين دقيقة.



7- الشمس سيكون مغيبها في جهة الغرب تماما وسوف يكون الهلال في جهة الجنوب الغربي من الشمس أي أن الهلال سيكون فوق الشمس بحوالي (5) درجات أي أن الهلال سيكون فوق الشمس وعلى اليد الشمال للناظر للشمس.



وعليه إذا ثبتت الرؤية الشرعية وثبتت أيضا صحة البينات التي ذكرناه أعلاه فإنني أدرج هنا بعض المعلومات التي تتعلق ببعض أيام الشهر الفضيل وهي كالتالي:



1- فترة الصيام في أول يوم من شهر رمضان ستكون مدتها (14:53) أربع عشرة ساعة وثلاثا وخمسين دقيقة حيث إن صلاة الفجر ستقام في تمام الساعة (4:17) الرابعة وسبع عشرة دقيقة فجرا وصلاة المغرب ستقام في تمام الساعة (6:07) السادسة وسبع دقائق مساء.



2- أما طول النهار في أول يوم من الشهر الفضيل فستبلغ مدته (13:30) ثلاث عشرة ساعة وثمانية وعشرين دقيقة حيث إن الشمس ستشرق في الساعة (5:37) الخامسة وسبع وثلاثين دقيقة صباحا.



3- فترة صيام في آخر يوم من شهر رمضان ستكون مدتها (15:43) خمس عشرة ساعة وثلاثة وأربعين دقيقة حيث إن صلاة الفجر ستقام في تمام الساعة (3:41) ثلاث وإحدى وأربعين دقيقة فجرا، وصلاة المغرب ستقام في تمام الساعة (6:24) السادسة وأربعة وعشرين دقيقة مساء.



4- طول النهار في آخر يوم من الشهر الفضيل ستبلغ مدته (13:17) ثلاث عشرة ساعة وسبع عشرة دقيقة حيث إن الشمس ستشرق في الساعة (5:07) الخامسة وسبع دقائق صباحا.



وشهر رمضان المبارك في هذه السنة هناك احتمال كبير جدا أنه سيكمل عدته وهي ثلاثون (30) يوما وسنبين التفاصيل والبيانات الفلكية لشهر شوال أو عيد الفطر في وقت لاحق بإذن الله تعالى.

الليل والنهار تساويا أمس ورياح الحسوم تنتهي اليوم

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن أمس (الأربعاء) 16 الجاري شهد تساوي طول الليل مع طول النهار، موضحا ان شروق الشمس كان في الساعة 5:57 صباحا وكان الغروب ايضا في الساعة 5:57 مساء، اي ان طول النهار تساوى مع طول الليل بـ 12 ساعة لكل منهما.



وأضاف: اليوم (الخميس) يبدأ النهار في دورة زيادة وبفترة دقيقة واحدة في كل يوم حتى يوم 22 يونيو المقبل، وهو اليوم الذي يكون فيه النهار في غاية الطول والليل في غاية القصر.



وأشار الى ان اليوم (الخميس) أيضا سيشهد انتهاء فترة رياح الحسوم.