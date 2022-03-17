في إطار برنامجه المتكامل والمتعدد الأركان لإدارة الموارد البشرية، الهادف إلى التطوير المهني وحماية فريق عمله على كل الأصعدة، قام بنك الكويت الدولي (KIB) بتنظيم دورته التدريبية حول مبادئ وأساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي داخل مقر العمل، والتي ينظمها البنك لموظفيه بشكل دوري خلال العام كجزء من برنامج استمرارية الأعمال في البنك، والذي يهدف إلى رفع وعي ممثلي استمرارية الأعمال ومسؤولي الإخلاء في البنك بأدوارهم من خلال التركيز على تعزيز مهارات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) والإسعافات الأولية، وذلك لتأهليهم في مجالات الأمن والسلامة المختلفة في البنك حتى يكونوا على أتم استعداد لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة بين زملائهم والعملاء وخارج نطاق البنك أيضا بحيث يمتد نفعهم إلى محيطهم في المجتمع.



وقد شهد البرنامج التدريبي الذي تم تقديمه من جهة طبية معتمدة إقبالا واسعا من مجموعة كبيرة من الموظفين والموظفات من مختلف إدارات البنك، والذين أظهروا حماسا وشغفا لتعلم كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وقت حدوثها، وسبل إعانة وإسعاف زملائهم أو عملائهم في حال حدوث أي إصابة أو ظرف صحي لهم.



وصرح المدير العام لإدارة المخاطر فيروز نوراني بأن KIB قد دأب بشكل دوري على تدريب موظفيه المسؤولين عن الحفاظ على الأمن والسلامة في نطاق برنامج استمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن دورة الإنعاش القلبي الرئوي HeartSaver© التي تم تقديمها تعد من الدورات المعتمدة عالميا من جمعية القلب الأميركية.



من جانب آخر، أشار مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي، إلى حرص البنك على تمكين موظفيه وتدريبهم في شتى المجالات المؤسسية التي تؤكد وتعكس تواجدهم في منظومة عمل متكاملة لها ثقلها وتعتمد في المقام الأول على التعاون بين الأفراد، والعمل بروح الفريق الواحد، موضحا أن دورة أساسيات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي تأتي كأحد الأمثلة على ذلك.