أجرى اتحاد منتجي الألبان الطازجة مساء أمس الأول الانتخابات للجمعية العمومية العادية، حيث تمت تزكية عبدالحكيم الأحمد رئيسا لمجلس الإدارة، ود.عبدالعزيز العتيقي نائبا له، ومبارك النزال أمينا للسر، وعلي المصري أمينا للصندوق، وبعضوية كل من نبيل العثمان ووليد شمس الدين وعثمان الحساوي.



وقال الأحمد، في تصريح صحافي بعد تزكيته رئيسا للاتحاد «ان مجلس الإدارة سيواصل جهوده الرامية لإيصال مشتقات الألبان والحليب إلى كل المستهلكين دون أي عوائق تذكر»، مبينا ان الاتحاد نجح في التعامل مع ظروف تداعيات أزمة كورونا على مدار اكثر من عامين، بفضل التخطيط المسبق لحالات الطوارئ التي قد تمر بها البلاد، ومن خلال إنتاج نحو 170 طنا من الألبان يوميا خلال فصل الصيف، عبر 44 مزرعة لتربية الأبقار.



وأضاف الأحمد أن الاتحاد لديه القدرة على ضخ كميات كبيرة من الحليب، قياسا بحجم الطلبات اليومية، لافتا إلى انه تمت المحافظة على استقرار الأسعار للمنتجات الوطنية، سواء خلال أزمة كورونا أو حتى بعد اندلاع الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا، مشددا على أهمية زيادة الدعم من قبل الدولة لضمان استمرارية توفير المنتجات دون أي عوائق تذكر، لاسيما مع ارتفاع أسعار الأعلاف وزيادة كلفة الشحن.