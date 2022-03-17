قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بمناقشة مجموعة من المحاور المتعلقة بخطة التنمية الوطنية (كويت جديدة 2035) من ناحية ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة.



وتناول اللقاء دور المجلس الأعلى للتخطيط في متابعة ودعم تحقيق خطة التنمية الوطنية بناء على رؤية كويت جديدة 2035، وكذلك توضيح دور شركة ضمان التي تعتبر أحد أهم مشاريع ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة ضمن رؤية كويت جديدة 2035 ومساهمة الشركة في دعم التنويع الاقتصادي عبر الرعاية الصحية وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية، وكذلك آخر التطورات ذات العلاقة برؤية واستراتيجية وخطط الشركة.



وخلال اللقاء، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي إن رؤية 2035 تهدف إلى تطوير الكويت في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة مع اعتبار الرعاية الصحية عاملا رئيسيا في هذه الرؤية، حيث تعد شركة ضمان أحد أهم عناصر ركيزة الرعاية الصحية، وذلك لكون شركة ضمان أول مؤسسة رعاية صحية في الشرق الأوسط تعمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، وستساهم «ضمان» في دعم جودة الخدمات الصحية وزيادة السعة السريرية للمستشفيات وتعزيز أنماط الحياة الصحية التي تشكل أهم مؤشرات ركيزة الرعاية الصحية عالية الجودة في رؤية كويت جديدة 2035.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» ثامر عرب إن المجلس الأعلى للتخطيط يمثل المحرك الرئيسي لرؤية كويت جديدة 2035 ذات الدور الرئيسي في إنشاء شركة ضمان، ونحن نعمل على تحقيق هذه الرؤية لرفع مؤشرات الرعاية الصحية في الكويت والتي من شأنها أن تلعب دورا في دعم القدرة الاستيعابية لوزارة الصحة وزيادة قدراتها على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الكثير من أعبائها المالية والإدارية والتشغيلية، مما سيعود بالنفع على الكويت ككل.