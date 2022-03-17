أعلن رئيس زكاة سلوى التابعة لجمعية النجاة الخيرية بدر العقيل عن إطلاق مشروع وقف «إحساس»، مبينا أن ريعه سينفق في رعاية الأسر المتعففة داخل الكويت، والكفالة التعليمية للطلاب المتعثرين، ودعا المحسنين إلى المساهمة في هذا الوقف المبارك الذي يعد من الصدقات الجارية. وأكد أن الوقف من أهم المصادر التي تدعم العمل الخيري والإنساني وتحافظ على استمراريته وديمومته، مبينا أن اهتمام زكاة سلوى بالأوقاف يأتي تطبيقا لما حثنا عليه النبي ﷺ، وإحياء لسنة الوقف التي كان لها دور فعال في النهوض بالمجتمعات الإسلامية وتقدمها في مختلف المجالات. وأشار إلى أن وقف «إحساس» عبارة عن عقار قيمته 600.000 د.ك، مبينا أن التبرع للوقف يكون من خلال الاتصال على 2/55644001 أو زيارة مقر زكاة سلوى بمنطقة سلوى قطعة 8 شارع سالم غانم الحريص منزل 361 مقابل جمعية سلوى التعاونية.