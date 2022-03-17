متجر «كلاود9» (Cloud9) من إلكترونيات البحر هو أحد متاجر شركة محمد عبدالرحمن البحر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية التابعة لشركة مجموعة بحر الكويت القابضة - BKGH، والتي تتخذ من الكويت مقرا لها، وقد افتتحت رسمياً أول متجر بيع بالتجزئة في مجمع سما مول في العقيلة، كبداية لسلسلة متاجر تنوي الشركة إطلاقها، وسيعمل متجر كلاود9 على الصعيد المحلي في جميع أرجاء ومناطق الكويت، ويعتبر هذا المتجر جزءا رئيسيا في استراتيجية المبيعات من خلال القنوات والوسائط متعددة الاستخدامات التي تطرحها إلكترونيات البحر بغرض خدمة عملائها الأوفياء في الكويت.



وقد قام حمد محمد عبدالرحمن البحر بافتتاح المتجر في سما مول.



وتمـارس إلكترونيــات البحر أنشطتها التجارية من بيع وخدمة ودعم فني منذ ما يقارب من ستين (60) عاما، ويمثل متجر كلاود9 أحدث أبرز الجهود المبذولة من قبل إلكترونيات البحر لخدمة تطلعات عملاء الكويت إلى صيغة مبتكرة ومتجددة وسلسة من خلال تطبيقات وقنوات متعددة Omnichannel تسمح للعميل بالتسوق عبر شبكة الإنترنت، أو التسوق من خلال المتجر لكل الأجهزة الإلكترونية أو المنزلية المفضلة لديه بطريقة سهلة، حيث يعمل متجر كلاود9 على تلبية الطلب المتزايد باستمرار لعملائنا الأوفياء في اعتماد قنوات الشراء الإلكترونية الحديثة عند شراء الأجهزة الإلكترونية المنزلية.



وأصبح متجر «كلاود9» متاحا الآن للعملاء عبر نقاط اتصال متعددة، سواء كان ذلك من خلال المتاجر المتعددة، مشتملا ذلك متاجرنا في سما مول في العقيلة، وفي تراس مول في السالمية، وفي روزانا مول بالراي، أو عبر شبكة الإنترنت على الموقع الإلكتروني المبتكر للمتجر من خلال الرابط: www.cloud9albahar.com، أو من خلال تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة لذلك، والمتوافرة على متجر تطبيقات جوجل بلاي أو متجر تطبيقات آبل.



وعن ذلك الحدث، علق مدير عام مجموعة بحر الكويت القابضة، إيهاب الخطيب بأن متجر كلاود9 التابع لإلكترونيات البحر يهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من الرضا والسعادة لعملائنا في الكويت، حيث نسعى جاهدين لتوفير فرصة خدمة كل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية الخاصة بالعملاء من أي مكان، سواء كان ذلك في المتجر أو من خلال الهاتف في يدك، حيث يمكنك الاختيار من بين مجموعة منتقاة بعناية من العلامات التجارية العالمية، ومنتجات عالية الجودة، ونطاق كبير يعمل على تلبية احتياجاتكم.



ويعرض متجر كلاود9 مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية، مشتملا منتجات آبل، وسامسونغ، وهايسنس، وكانون، وبلوبونكت، ومابي، وجنرال إلكتريك، والعديد من المنتجات ذات الجودة العالية. يتم أيضا دعم مجموعة منتجات متجر كلاود9 من خلال توفير خدمات إضافية اختيارية، كالأقساط الميسرة للعملاء الراغبين في الشراء الفوري والسداد لاحقا، أو برنامج الضمان الإضافي، أو حماية الأجهزة الخاصة بكم من خلال تغطية تأمينية ضد الحوادث.