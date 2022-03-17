في إطار مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، وترسيخا لدوره باعتباره الوجهة المفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي، أعلن بنك الخليج عن رعايته الالماسية لمعرض التوظيف، الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيـــــا «GUST»، من 13 إلى 14 مارس الجاري.



وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا عن آليات العمل والفرص الوظيفية المتاحة لحديثي التخرج، كما قاموا بإجراء المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين.



ولاقى جناح البنك في المعرض إقبالا واسعا من الطلبة والطالبات، للتعرف بشكل تفصيلي على إدارات البنك وبيئة العمل المصرفي، مدفوعين بالسمعة الطيبة التي يحظى بها بنك الخليج كإحدى أبرز جهات التوظيف، التي تستقطب الكوادر الشبابية في الكويت.



وتأكيدا على دعمه المستمر لبرامج الاستدامة، شهد جناح بنك الخليج تطبيقا عمليا لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة، حيث كان التقديم على الوظائف دون طلبات ورقية، من خلال الاعتماد على التقديم الآلي عبر الربوت، فضلا عن تصنيع الجناح نفسه من مواد معاد تدويرها، إلى جانب مشاركة طلاب وموظفي «GUST» على هامش المعرض في زراعة نحو 500 شجرة، كما تم توزيع هدايا خضراء مع أوراق قابلة للزراعة على زوار الجناح.



وشهدت فعاليات المعرض ندوة توعوية حول «الأمن السيبراني» وعلوم البيانات لمساعدة وتمكين الطلاب من الحصول على وظائف في مجال التكنولوجيا وعلوم البيانات.



بهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك «الخليج» سلمى الحجاج: «تأتي مشاركة بنك الخليج في معرض جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا هذا العام، ضمن جهودنا المتواصلة في دعم الكوادر الكويتية الشابة والعمل المستمر على تطوير إمكانياتهم».