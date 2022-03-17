اختتم بنك بوبيان مشاركته ورعايته في المعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST بصورة واقعية بعد انقطاع دام قرابة العامين، وذلك ضمن جهود البنك المستمرة لاستقطاب الشباب الكويتي حديثي التخرج ومنحهم فرصة التوظيف تمهيدا لبدء حياتهم المهنية وتأهيلهم للعمل في مجال الخدمات المصرفية لاسيما الرقمية.



وقال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني «سعداء بعودة مشاركتنا في المعرض الوظيفي الذي تنظمه جامعة GUST هذه المرة بصورة واقعية والتي تأتي بالتزامن مع عودة الحياة الطبيعية في الكويت الامر الذي يتيح لنا فرصة أكبر للقاء الشباب الكويتي الراغب في الحصول على فرص وظيفية مميزة في بنك بوبيان».



وأضاف «تأتى هذه المشاركة ضمن المسؤولية الاجتماعية لبنك بوبيان تجاه شريحة الشباب من حديثي التخرج وخطة البنك في التعريف بالدور الكبير والاهتمام الذي يوليه للموارد البشرية الوطنية، حيث يعتبر من البنوك المميزة في استقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها».



وأكد الرحماني أن بنك بوبيان يعد أحد أكثر المؤسسات التي تولي اهتماما واسعا بالاستثمار في العنصر البشري وتعزيز مهارات الشباب من خلال إتاحة فرص عديدة لهم للمشاركة في البرامج الاحترافية العالمية التي من شأنها صقل مهاراتهم لاسيما في مجال التكنولوجيا والإبداع والابتكار.



وأشار الرحماني أنه من خلال المعرض تم التواصل مع الشباب الراغب في العمل القطاع المصرفي عموما وبنك بوبيان على وجه الخصوص، حيث تم تعريفهم بطبيعة وبيئة العمل في بنك بوبيان وما يميزها واختلافها عن بقية المؤسسات الاخرى خاصة ما يتعلق بجانب دعم الشباب ومنحهم فرص الابتكار والإبداع.