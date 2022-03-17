أعلنت شركة «اكسبو تاج» لتنظيم المعارض والمؤتمرات، عن تنظيمها (مهرجان الأم التاسع) في مجمع الأفنيوز، وذلك أيام 17 و18 و19 الجاري، برعاية ومشاركة وزارة الصحة، وحضور مدير برنامج طب الأطفال بالوزارة، ورئيس قسم طوارئ الأطفال بمستشفى (جابر الأحمد)- البورد الكويتي لطب الأطفال، د.محمد الحميدان، ومشاركة العديد من الشركات المعنية بالمنتجات الخاصة بالمرأة والطفل. وذكرت أن المهرجان يقام برعاية بلاتينية من كل من شركات «نوفالاك» حليب أطفال و«ليبرو» حفاضات أطفال، «ماكدونالدز» برعاية ذهبية، ومشاركة مميزة لكل من «عيادة العربية كلينيك» و«رويال دنتل»، و«مستشفى لندن» الذي سيعرض عيادات الأسنان وطب الأطفال، و«شيكو» وحليب «نيدو» و«كيبلر» مصاصات فيتامين للأطفال وشيكولاته للأطفال من «شركة المنيس».



وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لـ «اكسبو تاج» داليا وفائي، في تصريح صحافي، إن المهرجان يقام للسنة التاسعة على التوالي، وهو يقام في شهر مارس من كل عام، تزامنا مع أعياد الأم ويوم المرأة العالمي.



وأوضحت أن المعرض يستضيف فريقا مختصا من وزارة الصحة لتقديم الإرشادات الصحية للأسرة، مثل الإسعافات الأولية في المنزل، وأهمية جلوس الطفل في المقعد المخصص له في السيارة، وغيرها من التوجيهات والنصائح التي تهم المرأة والأسرة بشكل عام.



وذكرت وفائي، أن المهرجان سيتيح للجمهور التعرف على أحدث المنتجات الخاصة بالأم والطفل إلى جانب تمتعهم بالهدايا والمفاجآت التي يقدمها الرعاة والمشاركون في المهرجان، مشيرة إلى أن المهرجان يعد احتفالية لكل أفراد الأسرة بما يتضمنه من فعاليات وأنشطة متنوعة.



وأكدت حرص منظمي المهرجان على تقديم كل ما هو جديد من منتجات المرأة والطفل، والسعي أيضا إلى توعية كل أم وامرأة بأهمية حياتها وصحتها لتكملة مسيرة العطاء بحب من خلال الشعور بأهمية الصحة والغذاء للجسم، ولكي تعتاد على الأسلوب الغذائي الصحي لتربية وتوعية الأجيال على هذا المنهج في الحياة اليومية.



وبينت أن المجتمع الكويتي يتمتع بنظرة إيجابية مميزة تجاه المرأة ومتطلباتها وهو ما حرص المهرجان على توفيره للجمهور، موضحة أن للمرأة الكويتية في المجتمع طبيعة خاصة ودورا رياديا فعالا في مختلف المجالات، إذ أولت الكويت اهتماما بالغا بالمرأة وأعطتها حقوقها كاملة، وأقرت بأحقية طفلها وحضانته لكي تتفرغ له بالكامل، فضلا عن الدعم المادي والمعنوي الذي تتلقاه من الدولة والمجتمع.