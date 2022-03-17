هادي العنزي



أجريت صباح أمس قرعة بطولة السفارات لكرة القدم التي تنظمها السفارة الفرنسية لأول مرة وذلك بمشاركة 12 فريقا مختلفا من سفارات الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من المؤسسات الكويتية، وتنطلق منافسات البطولة التي تقام ليوم واحد، السبت المقبل، وبرعاية السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر، وتبدأ المباريات في تمام الـ 10 صباحا على ملعب اللجنة الأولمبية الكويتية بمدينة جابر الأحمد، وقد حضر مراسم القرعة ممثلو السفارات والفرق المشاركة في البطولة.



وأشارت السفارة الفرنسية في بيان أن تعزيز القيم الرياضية والروح الأولمبية يعد من بين أهم أهداف إقامة البطولة، بالإضافة إلى التذكير بأن العاصمة الفرنسية (باريس) ستستضيف الألعاب الأولمبية المقبلة في 2024، وقالت «إنها فرصة رائعة للاحتفال بمرور 60 عاما على علاقات الصداقة بين فرنسا والكويت، إلى جانب ذلك يقام هذا الحدث خلال «Mois de la francophonie» الذي بدأ للتو روح الفريق واللعب النظيف والتعاون الدولي هي الكلمات الرئيسية هنا».



وستقدم كؤوس وميداليات لأفضل أداء، والفريق الأكثر تطبيقا للقيم الأولمبية، من حيث اللعب النظيف، كما سيتم تقديم جوائز للمتميزين في البطولة، وقد اجتهد موظفو السفارة الفرنسية كثيرا من أجل إنجاز الحدث الرياضي الودي، وبمساعدة العديد من المؤسسات الكويتية.