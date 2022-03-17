عبدالعزيز جاسم



أكد رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف أن القائمة الأخيرة التي ظهرت لأسماء «الأزرق» في بعض مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، لأن اللجنة الفنية والجهاز الفني للمنتخب لم يناقش الأمر، وقد تكون هناك أسماء من التي ذكرت، لكن بلا شك ليس جميعها صحيحا، مشيرا إلى أن الجهاز الفني سيعقد اجتماعا اليوم وسيضع قائمة أولية تضم عددا من اللاعبين البدلاء في حال حدوث أي أمر في الجولة المقبلة من الدوري.



اليوسف تحدث خلال تقديم مدرب الأزرق الجديد التشيكي فيتزلاف لافيكا وأيضا مدرب الأولمبي الجديد البرازيلي باولو كامبوس، قائلا «الأزرق الكبير سيغادر 21 الجاري إلى مالطا لمواجهة منتخبا مالطا ولاتفيا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، فيما سيغادر «الأولمبي» إلى تركيا 20 الجاري على أن يخوض 3 مواجهات مع أندية تركية»، لافتا إلى أن التعاقد مع المدربين لمدة 4 أشهر جاء بسبب تواجد انتخابات مقبلة لاتحاد الكرة.



بدوره، أكد مدرب الأزرق لافيكا أنه سيبذل قصارى جهده من عبور المنتخب لتصفيات كأس آسيا والتأهل إلى النهائيات في الصين 2023، مشيرا إلى أن تركيزه منصب بالوقت الحالي على إعداد الأزرق بالإضافة التعاون مع منتخب تحت 23 عمان لأن هناك عددا من المواهب الموجودة من لاعبي الشباب، لذلك التوازن مطلوب باختيار عدد منهم مع لاعبي الخبرة.



من ناحيته، أبدى كامبوس سعادته بالعودة إلى الكويت من جديد، موضحا «لا توجد مشكلة في التدريب لمدة 4 أشهر لأن الكويت في قلبي منذ أن دربتهم من قبل، ولذلك شكرا للكويت على دعوتهم لتدرب المنتخب الأولمبي مرة أخرى».



وأضاف «الهدف الرئيسي من تواجدي هو مساعدة الكرة الكويتية على العودة والتطور مرة أخرى وسأساعدهم من أي مكان من خلال دعم المنتخب الأول باللاعبين الشباب»، موضحا أن اختياره «سيكون من خلال معرفة اللاعب الموهوب والمميز الذي سيثبت نفسه من أول نظرة للمدرب بالإضافة إلى تعاون الجهاز الفني المعاون الذي يعرف اللاعبين جيدا».