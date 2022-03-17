يحيى حميدان



يغادر اليوم وفد فريق كرة الصالات بنادي النصر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية التي ستنطلق السبت وتستمر حتى 25 الجاري. وأسفرت القرعة عن وقوع «العنابي» في المجموعة الثانية الى جانب دبا الحصن الإماراتي والإعلاميين المصري، فيما جاء بالمجموعة الاولى كل من خورفكان والشارقة الاماراتيين والربيع الجزائري. وقال صاحب شركة «فل ماتش» راعية الفريق ومساعد المدرب وقائده عبدالله شيخان ان هذه المشاركة تأتي بعد عودة النصر للمشاركة في مسابقات اللعبة هذا الموسم للمرة الأولى بعد غياب طويل. وأضاف أن المشاركة في بطولة خورفكان ستكون مهمة للغاية لرفع جاهزية النصر قبل خوض غمار بطولة الكأس الشهر المقبل.