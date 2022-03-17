يعقوب العوضي



يلتقي فريق الكرة الطائرة بنادي كاظمة في السادسة مساء اليوم على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، مقر اتحاد الكرة الطائرة في ضاحية صباح السالم، وذلك ضمن الجولة الأخيرة من القسم الأول من الدوري الممتاز. ويدخل الأبيض المواجهة برصيد 29 نقطة، متقدما على البرتقالي بفارق بـ 3 نقاط. ويعتمد مدرب الكويت الأرجنتيني داميان على كل من المحترف الكوبي سبيدا وعبدالعزيز جاسم وعامر السليم وعبدالرحمن العتيبي لترجمة أفكاره على أرضية الملعب.



وفي المقابل، يأمل مدرب كاظمة البرازيلي فابيانو خطف النقاط الـ 3 ليتساوى مع العميد في قمة الترتيب العام، ويعول على كل من المحترف الدومينيكاني سانتوس الى جانب كل من عبدالعزيز شاكر ومشعل العمر ومساعد المجمد.



وعلى الرغم من تأهل الفريقين الى المربع الذهبي والذي سيلعب بنظام النقاط من دور واحد إلا ان نتيجة اللقاء ستكون لها أهمية كبرى من الناحية المعنوية.