مبارك الخالدي



زفت الجماهير العرباوية فريقها من ستاد جابر الى المنصورية مساء أول من امس بالأغاني والأهازيج العرباوية، بعد الفوز بكأس سمو ولي العهد والتغلب على الكويت بركلات الترجيح 5-4 بعد ان انتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. وخرجت الجماهير في مسيرة رياضية، حيث تم استقبال اللاعبين الأبطال في أرض ستاد صباح السالم بالألعاب النارية والأهازيج.



ولم يكن فوز العربي على الكويت مصادفة، فهناك عوامل ساهمت في تحقيق الانتصار، مثل الروح العالية والفدائية التي ظهر بها لاعبو الأخضر كدرس ونموذج يحتذى، فرغم النقص العددي إلا ان المباراة تحولت الى اتجاه آخر مع تصدي الحارس الواعد جاسم العوضي الى ركلة الجزاء التي نفذها مهدي برحمة، وكأنه يقدم اعتذاره عن خطأ الهدف الذي سكن مرماه، كما انه انقذ بعدها 3 كرات خطرة لمهاجمي الأبيض.



وبين هذا وذاك قدم المدرب الداهية انتي ميشا درسا لكل المدربين بأن النقص العددي ليس له اثر طالما في الوقت متسع، حيث رمى بكل الأوراق الهجومية متحملا نسبة مخاطرة عالية، فهاجم العربي بضراوة من كل الاتجاهات، ولم يشعر أحد ان هناك نقصا عدديا حتى جاءت لحظة تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82 بعد ان رمي المهاجم الفذ سلمان العوضي بنفسه طائرا ليسجل هدفا بالرأس أعاد فريقه الى المباراة، كما نفذ البديل سيف الحشان أدوارا دفاعية وهجومية رائعة، فضلا عن الدور الكبير للاعب خط المنتصف سلطان العنزي الذي كان بحق حلقة الوصل والميزان الدقيق لقطع الكرات وتزويد المهاجمين بالكرات السهلة والخطرة.



من جانبه، هنأ رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور جماهير النادي العربي واللاعبين على الإنجاز، وقال: ان المهم هو تشرفنا بمصافحة سمو ولي العهد الذي أعطى توجيهاته وأوامره باستكمال كل ما ينقص الرياضة الكويتية في القريب العاجل، وهذا الأمر تاج على رؤوسنا.



وأعلن عاشور عن مكافأة مالية مقدارها 5000 دينار لكل لاعب، مضيفا ان هذه هي الروح الحقيقية للعربي ولاعبيه سواء لعب بـ 10 لاعبين او كامل العدد، فكل اللاعبين على قلب رجل واحد ويلعبون باسم وتاريخ النادي. مؤكدا ان الأمر الذي يعني الكثير هو ان العربي عاد الى وضعه الطبيعي في المنافسة على الألقاب وهذا مهم للكرة الكويتية ويسهم في الارتقاء بها.

ميشا: أثق بلاعبي الأخضر

قال مدرب العربي الكرواتي انتي ميشا ان مواجهة نهائي كأس سمو ولي العهد أمام الكويت كانت مباراة كبيرة أمام خصم كبير يستحق الاحترام، ونهنئ الجمهور الكبير الذي كان خلفنا، والحقيقة انني راهنت على لاعبي الذين أثق بهم كثيرا وقد تميزوا بالروح والقتالية حتى آخر دقيقة، واليوم انتهينا من الكأس وسنوجه أنظارنا للمباراة الأخرى القوية أمام كاظمة في بطولة الدوري وسنرى ما يمكن عمله خلال الأيام القليلة المقبلة.

عبدالغفور: مستقبل كبير ينتظر جاسم

أكد الحارس سليمان عبدالغفور ان كل ما أثير عن إصابته وعودته سريعا غير صحيح. وأضاف ان الأشعة أظهرت منذ البداية إصابتي بقطع في عضلة الترقوة واحتاج معه الى شهر بين العلاج والتأهيل وهذا كلام طبيب الفريق د.أنور محمد علي ود.عبدالمجيد البناي طبيب المنتخب.



وعن الحارس البديل جاسم العوضي، قال عبدالغفور ان البعض حاولوا وضعه تحت الضغط ولم يفلحوا، فقد أثبت انه رجل وحارس مرمى واعد وكنت وما أزال أراهن عليه كثيرا وهذا هو وقته وأمامه مستقبل كبير، وبالنسبة للخطأ الذي حصل فهذا يحدث لكل حراس المرمى.

العوضي: لم نتأثر بالطرد

هنأ «معرس الليلة» اللاعب سلمان العوضي جماهير الأخضر، مؤكدا ان لاعبي العربي كانوا رجالا داخل الملعب ولم يتأثروا بحالة النقص العددي اثر طرد وليد الشعلة، فقدمنا افضل ما لدينا وسجلنا هدفا أعادنا الى المباراة. وعن الضربة الترجيحية الأخيرة وعدم شعوره بالرهبة، قال العوضي: كنت واثقا من التسجيل ولدي الرغبة في إسعاد الجمهور ففرحتهم تعني الكثير.

الحربي: الشركة حريصة على دعم الرياضة والشباب الكويتي

stc تحتفل ببطل كأس ولي العهد

الشيخ أحمد اليوسف

شاركت stc الراعي الرسمي والشريك الاستراتيجي للاتحاد الكويتي لكرة القدم للعام 2021 - 2022، بنهائي كأس ولي العهد لكرة القدم الذي اقيم على ستاد جابر الدولي تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والعديد من الشخصيات الهامة.



وتماشيا مع استراتيجية الشركة لدعم قطاع الرياضة في الكويت وباعتبارها الراعي الرسمي لاتحاد كرة القدم، حضر الرئيس التنفيذي لشركة stc م.مزيد الحربي، ومدير عام إدارة اتصالات الشركات دانة الجاسم، المباراة بالإضافة لفعاليات مهرجان تتويج العربي الفائز للمرة الثامنة بالكأس عقب مباراة مثيرة مع نظيره الكويت والتي انتهت بفوزه بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وكان فريق العلاقات العامة في stc قد استعد لهذا الحدث عبر تنظيمه لعدة مفاجآت وانشطة تفاعلية مع الجماهير ضمن «قرية stc» والتي شيدت خصيصا لهذه المناسبة الغالية وتضمنت Fan Zone والعديد من المسابقات والجوائز للجماهير الغفيرة الذي كانت متواجدة لتشجيع فريقهم في المباراة النهائية. وكان مراسل stc متواجدا مع اللاعبين وبين الجماهير لاستطلاع آرائهم عن المباراة وأداء الفريقين في المباراة النهائية.





م.مزيد الحربي

وبهذه المناسبة، قال رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف: «سعداء برعاية وحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد المباراة النهائية وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام سموه بالرياضة الكويتية والرياضيين وحرصه على الالتقاء بأبنائه الرياضيين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهود لإعلاء اسم الكويت عاليا في سماء الرياضة المحلية والإقليمية والدولية. وأيضا نشكر stc على دعمها اللامحدود والمستمر في جميع فعاليات وأنشطة الاتحاد طوال السنوات السابقة».



من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي في stc م.مزيد الحربي عن سعادته بمشاركة الشركة في المباراة النهائية لكأس ولي العهد والتي تندرج ضمن شراكتها الاستراتيجية مع اتحاد الكرة وذلك للعام الثامن على التوالي، لافتا الى أن مسابقة كأس ولي العهد تحمل طابعا خاصا لاسيما أنها تحمل اسم سمو الشيخ مشعل الأحمد.



وثمن الحربي المجهودات الملموسة التي قام بها الاتحاد الكويتي لكرة القدم بقيادة رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف وأعضاء الاتحاد من أجل اعداد وتنظيم هذه البطولة، وعلى النجاح الذي شهدته الفعالية الختامية لهذا الحدث الرياضي الهام.





جانب من المبارة النهائية

وأشار إلى أن رعاية stc لفعاليات كرة القدم تأتي انطلاقا من دور الشركة الريادي في القطاع الخاص وقيمها الأساسية التي تؤمن بها وإيمانها بأهمية الرياضة ودور الاتحاد الكويتي البارز في تنشيط رياضة كرة القدم في الكويت، والذي بدوره ينعكس إيجابيا على الفرد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، ومضيفا: «منذ تأسيسها، بذلت stc جهودا حثيثة في سبيل دعم الرياضة بشكل عام، وعملت على توسيع نطاق الحركة الرياضية وتشجيع ودعم الرياضيين الشباب في إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي وضعتها الشركة».