أعلنت رابطة الدوري الإسباني لاليغا (LaLiga) لمحترفي كرة القدم والمجموعة النمساوية لتطوير الأعمال (ABDG Sport) وهي مجموعة تنموية مقرها الكويت، عن توقيعهما اتفاقية شراكة لإطلاق «أكاديمية لاليغا الكويت» لتكون أول أكاديمية كرة قدم مخصصة لإعداد وصقل المواهب الشبابية وتمكينهم رياضيا في الكويت، هدفها رفع مستوى كرة القدم في البلاد إلى مستويات احترافية عالية بقيادة فريق من المدربين المعتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



وقد أقيم حفل الإطلاق ضمن مؤتمر صحافي عقد في فندق فور سيزونز الكويت، تحت رعاية وحضور سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل مورو أغيلار، والسفير السابق لمملكة إسبانيا لدى الكويت سيزار البا فوستر. كما حضر حفل الإطلاق كل من عبدالله العجرش، المدير التنفيذي في المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال، ومايتي فينتورا، العضو المنتدب لاليغا - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيفين ديلابلاس هارو مدير تطوير الأعمال الإقليمي في المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال، إلى جانب حضور ممثلي المجموعة النمساوية لتطوير الأعمال، وممثلي رابطة الدوري الإسباني لاليغا، ديبلوماسيين ومسؤولين في مجال الرياضة وكرة القدم في الكويت، ولاعبي كرة القدم محليين بارزين وكبار الشخصيات من كلا القطاعين العام والخاص في الكويت.



وبموجب الاتفاقية، تنضم أكاديمية لاليغا الكويت إلى قائمة تسع أكاديميات لاليغا حول العالم، منتشرة في الهند والصين والإمارات العربية المتحدة، واثنين في الولايات المتحدة وكندا وإندونيسيا وروسيا وفيتنام.



ومن المقرر أن تباشر الأكاديمية برامجها في الكويت في نهاية عام 2022.