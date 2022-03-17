ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة الـ14 لدوري stc للدرجة الممتازة بإقامة مباراتين، حيث يستضيف النصر السادس برصيد 15 نقطة على ملعبه علي صباح السالم فريق الشباب صاحب المركز السابع بـ 12 نقطة، وفي المباراة الأخرى يحل القادسية الخامس برصيد 23 نقطة ضيفا على اليرموك صاحب المركز الأخير بـ 6 نقاط للاقتراب مرة أخرى من المقدمة. في مباراة النصر والشباب فإن الصراع سيكون شديدا بين الفريقين لضمان مركز مناسب في مقاعد الوسط، وقد حقق العنابي فوزا مطلوبا على اليرموك في الجولة الماضية برباعية قدمته لمركز أفضل. في حين ان الشباب تحسن مستواه عما كان عليه سابقا رغم خسارته من كاظمة في الجولة الماضية.



وفي مباراة القادسية واليرموك فإن الأصفر يسعى لتحقيق الفوز بعدما ابتعد عن دائرة الصراع بسبب فقدانه النقاط والتي عوضها بفوز على التضامن في الجولة الماضية، ولكن أصبح وضع القادسية صعبا في المنافسة على اللقب لكنه يطمح لأن يكون في المراكز الثلاثة الأولى، أما اليرموك فيسعى إلى تحقيق نتيجة مشرفة وجمع النقاط للهروب من المركز الأخير.