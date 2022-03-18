ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، وذلك بعد التراجعات التي شهدتها خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وسط مخاوف أثارتها كل من معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية أمس بشأن الإمدادات والأسعار المتوقعة للأشهر المقبلة.



وبعد أن هبط خام برنت أومل من أمس إلى ما دون 100 دولار للبرميل، عاودت العقود الآجلة للخام تسليم مايو، إلى الصعود خلال تعاملات الأمس، محققة مكاسب قيمتها 7 دولارات لتقترب من 105 دولارات للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.5% لتصل إلى 101 دولار للبرميل.



وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن تكون أسعار النفط الخام أعلى من 100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، على أن يبلغ متوسط سعر خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 113 دولارا للبرميل في مارس، و112 دولارا للربع الثاني من العام 2022.



قالت وكالة الطاقة الدولية، إن 3 ملايين برميل يوميا من النفط الروسي ومنتجاته قد لا تصل إلى الأسواق مع بداية أبريل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.



وكانت موجة شراء قد دفعت برنت ليتخطى لفترة وجيزة 139 دولارا للبرميل وسط مخاوف من انقطاع في الإمدادات الروسية. وبرنت الآن منخفض بـ 39 دولارا عن ذلك المستوى ويحذر محللون من أن هذا يعكس تفاؤلا كبيرا بأن الحرب ستنتهي قريبا.



وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات صارمة على روسيا منذ أن غزت أوكرانيا قبل أكثر من أسبوعين. وعرقل هذا تجارة نفط لروسيا تبلغ أكثر من 4 إلى 5 ملايين برميل من الخام يوميا.