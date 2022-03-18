

قام البنك الأهلي المتحد أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عبداللطيف يوسف السنان، وظافر عبداللطيف بن ناجي، وعبير محمود المراغي، وحسين حميد أحمد، ودخيل علي الدخيل، وسعود خليفة الجويعد، وحسين محمد دشتي، ومحمد مناحي الهاجري، وعبدالله حمود الرشيدي، وخليل علي عبدالله.



ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة.



علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة إلى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا.