مازن حوا: الخطوة تعزز محفظة «العقارات المتحدة» بالأصول المدرة للدخل

الشيخ خليفة الصباح: الاندماج سيحقق التكامل لتوسيع نطاق وتنوع الاستثمار



أعلنت شركة العقارات المتحدة عن توصلها إلى اتفاق مبدئي لتنفيذ صفقة اندماج عن طريق الضم مع شركة الضيافة القابضة، وشركة أبراج المتحدة القابضة، وقد وقعت مع الشركتين مذكرة تفاهم تم بموجبها الاتفاق على تقييم عرض الاندماج.



وستكون شركة العقارات المتحدة (الشركة الدامجة) على أن تكون شركة الضيافة القابضة وشركة أبراج المتحدة القابضة (الشركتين المندمجتين)، وستتم عملية الاندماج حسب القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.



وأيضا بما يحقق العناية الواجبة من جميع الأطراف وفقا للتقييم العادل للكيانات الثلاث وإبداء رأي عادل من مستشار الاستثمار المستقل المعتمد، بالإضافة الى موافقة أصحاب المصلحة من خلال عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للشركات الثلاث.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة مازن حوا: «عرض شركة العقارات المتحدة للاندماج مع شركة الضيافة القابضة وشركة أبراج المتحدة سوف يعزز محفظة شركة العقارات المتحدة من الأصول المدرة للدخل ويحقق قيمة مضافة بالإضافة إلى زيادة حقوق الملكية للشركة من خلال إصدار أسهم جديدة».



وأضاف حوا: «سيؤدي الاندماج إلى تعزيز أداء المجمــوعة التشـــغيلي بما يتناسب مع الرؤية الاستراتيجية للمجموعة وأهدافها المستقبلية، فضلا عن زيادة القدرة المالية التنافسية وخلق فرص استثمارية جديدة لمساهمي الشركات المندمجة واستفادتهم من التنوع بالمحفظة التي تتمتع بها شركة العقارات المتحدة الشركة الدامجة».



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة الضيافة القابضة الشيخ خليفة عبدالله الجابر الصباح: «نحرص دائما على انتهاز الفرص التي من شأنها تحقيق التكامل فيما بين شركة العقارات المتحدة وشركتي الضيافة القابضة وأبراج المتحدة القابضة لتوسيع نطاق وتنوع الاستثمار».



من ناحيته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أبراج المتحدة القابضة أحمد السميط: «إن الكيان المدمج سيستفيد من محفظة متوازنة ومتنوعة من الأصول، كما سيوفر لمساهمي الشركات المندمجة سيولة في التداول».



وتتمتع شركة العقارات المتحدة بخبرة واسعة بمجال التطوير العقاري من خلال مشاريعها الداخلية والمنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تأسست الشركة بموجب مرسوم أميري في عام 1973، وأدرجت بسوق الكويت للأوراق المالية في 1984، لتبلغ إجمالي قيمة أصولها 612.2 مليون دينار (2 مليار دولار)، كما في 30 سبتمبر 2021.



وتأسست شركة الضيافة القابضة في عام 2005، وتقوم بممارسة نشاطها من خلال عدد من الشركات التابعة لها في مصر ولبنان، ويبلغ رأسمالها 55 مليون دينار، ومن أبرز أصول شركة الضيافة القابضة، مشروع الروشة فيو 1090 - لبنان، وفندق هيلتون القاهرة هليوبوليس، وفندق والدورف أستوريا القاهرة، وفندق سفير بحمدون - لبنان.



كما أن شركة أبراج المتحدة القابضة تأسست عام 2006 وتتركز أنشطتها في الاستثمار والتطوير العقاري، وتمتلك محفظة عقارية بمنطقة شرق في مدينة الكويت تتضمن برج كيبكو، وبرج الشهيد، وبرج المدينة، كما تمتلك الشركة مبنى المارينا بلازا في منطقة السالمية، ويبلغ رأسمال الشركة 45 مليون دينار.