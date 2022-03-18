

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن شركة البترول الوطنية الكويتية طرحت مناقصة تحديث احد المرافق المتعلقة بتحديد الحصص الكيماوية في مصفاة ميناء عبدالله على أن يتم تنفيذ المشروع طبقا لنظام التوريد والبناء والتشغيل (PCC)، وحددت يوم 16 يونيو أجلا نهائيا لتقديم العروض. ويقضي المشروع بتحديث مرفق الجرعات الكيميائية خارج الموقع في وحدة المصفاة -61 ويتعلق بتغيير الصفات الفيزيائية للسوائل المستخدمة في المنشأة، وأضافت المجلة انه تم تأهيل 13 شركة كويتية بالإضافة الى شركة المقاولين المتحدين اليونانية لتقديم عروضها للمشروع.



وأشارت المجلة الى انه تم تجديد مصفاة ميناء الأحمدي الكويتية مؤخرا كجزء من مشروع الوقود النظيف المقدرة تكلفته بنحو 16 مليار دولار.



وفي سبتمبر 2021 قامت شركة البترول الوطنية الكويتية بتشغيل الوحدات النهائية لمشروع الوقود النظيف، وقد أدى المشروع الى تكامل وتحديث مصفاتي النفط الكويتيتين في كل من ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وقد ارتفعت الطاقة التكريرية منذ ذلك الحين إلى 454 ألف برميل يوميا في مصفاة ميناء عبدالله وإلى 346 ألف برميل يوميا في مصفاة ميناء الأحمدي.