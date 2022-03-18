العنزي: البنك لديه التزام راسخ بدعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل



في إطار حرصه المتواصل على دعم الكوادر الوطنية الشابة، وتوفير فرص العمل المناسبة لها، شارك بنك الكويت الوطني في المعرض الوظيفي السنوي الثاني تحت عنوان «وياك طول الطريج»، والذي نظمته كلية الكويت التقنية «K-tech» وأقيم على مدى يومين في 15 و16 الجاري.



وتأتي مشاركة الوطني في معرض كلية الكويت التقنية إيمانا منه بأهمية دعم فئة الشباب من الطلبة وحديثي التخرج وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي، حيث يحرص الوطني على المشاركة في الفعاليات التي تدعم الكفاءات الوطنية الواعدة في الكويت.



وبهذه المناسبة، قال المدير في إدارة التعيينات في بنك الكويت الوطني مبارك العنزي: تشكل هذه المعارض فرصة مهمة بالنسبة للطلبة حديثي التخرج للتعرف والاطلاع على الفرص الوظيفية التي تناسبهم، وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم من خلال توفير بيئة عمل مناسبة تعمل على احتضانهم، وتقوم بتطوير مهاراتهم وقدراتهم في الوقت ذاته، كما تمثل أيضا منصة مهمة لبنك الكويت الوطني للتعرف عن كثب على الكفاءات والمواهب الوطنية التي يسعى لضمها إلى منظومته الاحترافية.



وأكد أن جناح الوطني في المعرض شهد إقبالا كبيرا من المشاركين، حيث قام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بالرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة.



وأضاف العنزي أن اختيار الكوادر البشرية للتعيينات داخل إدارات البنك المختلفة تستند إلى مؤهلات تلك الكوادر وبما يتواءم مع قدراتهم من أجل أن يتضاعف المردود والاستفادة من طاقات تلك المواهب الشابة.



وأوضح أن الخريجين يشكلون رافدا مهما بالنسبة للبنك لاستقطاب المواهب التي تسهم في أجندة التغيير والتحول الكبير الذي يشهده البنك بما لديهم من طاقات وإمكانات تحتاج إلى توجيهها، فيما يوفر البنك بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير لصقل مهارات وبناء مسيرة مهنية احترافية لموظفيه.



ويعمل بنك الكويت الوطني دائما على توفير برامج تدريب للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية، وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل، إذ يعتبر «الوطني» من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت دعما لفئة الشباب.



وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة، باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريب للشباب.