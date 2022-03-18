يوفر بنك برقان لعملائه عبر تطبيق برقان الهاتفي خدمة «أداة الإدارة المالية الشخصية» ضمن مجموعة الحلول الذكية المصممة لتزويد العملاء بتجربة مصرفية رقمية مميزة تماشيا مع استراتيجية البنك للاستثمار في تحسين وتطوير منصاته الرقمية. وتسهم هذه الخدمة في تعزيز الرقابة المالية والتوفير من خلال تسهيل إدارة أموالهم ومتابعة نفقاتهم وتنظيمها وتحليلها في أي وقت وأي مكان. وتتيح خدمة أداة الإدارة المالية الشخصية للعملاء متابعة عاداتهم الإنفاقية عبر الاطلاع على تفاصيل مصاريفهم وهو ما يساعدهم على إدارة أموالهم ونفقاتهم بشكل أفضل. وكذلك تمكنهم من إنشاء ميزانية شهرية مقسمة وفقا لفئات محددة من اختيارهم، بالإضافة إلى الحصول على تقارير دقيقة حول مصاريفهم بسرعة وسهولة عبر التطبيق. ويمكن للعملاء بذلك تحديد أهدافهم المالية المستقبلية والتخطيط لها بشكل أفضل. وقد صرح دنيز جنكيز - رئيس إدارة الخدمات المصرفية الرقمية للمجموعة في بنك برقان- قائلا: من خلال تسهيل إدارة الميزانية الشخصية والادخار، تمكن خدمة أداة الإدارة المالية الشخصية عملاءنا من اتخاذ قرارات استباقية والتحكم في مصاريفهم أكثر للتخطيط لمستقبلهم المالي بشكل أفضل. كما يمكنهم استثمار الأموال التي ادخروها باستخدام هذه الأداة في أحد خيارات الاستثمار المتاحة بسهولة مباشرة على تطبيق برقان، مثل فتح حساب استثمار أو حساب وديعة. ويمكن للعملاء أيضا استثمار مدخراتهم من خلال فتح حساب كنز لتحقيق أعلى عائد على الاستثمار والتمتع بالمرونة والحرية في التحكم في أموالهم المودعة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر حساب كنز الفرصة للدخول في سحوبات متعددة منها جائزة السنوية 1.5 مليون دينار والفوز بجوائز قيمة مقابل كل 25 دينارا يتم إيداعها في الحساب.