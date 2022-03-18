مبارك الخالدي



تتجدد المنافسة اليوم بدوري الدرجة الأولى، وتعود لعبة الكراسي وصراع الصدارة بإقامة مباراتين في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من البطولة، حيث يستضيف الجهراء فريق الصليبخات، كما يلعب خيطان مع برقان وذلك على ملعب التضامن.



ويتصدر الجهراء ترتيب الفرق بـ ٢٦ نقطة، ويحل الساحل الغائب عن الجولة في مركز الوصيف بـ ٢٤ نقطة بفارق الأهداف عن خيطان الذي يمتلك ذات الرصيد، فيما خرج من السباق فريقا برقان برصيد ١٠ نقاط والصليبخات بـ ٨ نقاط.



وتشتعل المنافسة اليوم بين ثلاثي المقدمة على حجز إحدى بطاقتي التأهل الى الدوري الممتاز مع الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة والمتبقي منها جولتان بعد ختام مباريات الليلة، ولذلك تدرك الأجهزة الفنية لفرق الجهراء والساحل وخيطان أهمية النقاط المتبقية وتخوض مبارياتها بطابع الكؤوس وبشعار الفوز، الأمر الذي يضاعف من الإثارة والندية لتلك المواجهات.