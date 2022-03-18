تنطلق في الساعة الثامنة صباح اليوم (الجمعة) بطولة «غسيل» الأولى لقفز الحواجز، في مضمار نادي المسيلة للفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة واسعة من فرسان وفارسات الأندية المحلية.



وفي هذا الصدد، قال رئيس نادي المسيلة بدر الميلم، إن الموسم الحالي شهد طفرة في نوعية البطولات المحلية بالإضافة إلى تنظيم أول دوري محلي في تاريخ اللعبة، مضيفا أن الموسم الحالي 2021-2022 شهد ميلاد عدد ليس بالقليل من الفرسان والفارسات الجدد الذين سيكون لهم دور مهم وامتداد للأبطال الحاليين.



بدوره، قال رئيس نادي السكب محمد الميلم: «شهد الموسم الحالي إقبالا كبيرا من الفرسان والفارسات على المشاركة في البطولات سواء المحلية أو الدولية والجميع عمل بكل جد من أجل تحقيق مركز متقدم».



ويترأس لجنة الحكام في البطولة نضار المصطفى وتضم اللجنة كلا من رغد الدبوس ولمى عبدالعال، وابتسام العاروري، ومصمم المسلك يعقوب النصرالله تساعده غدير نعمتي وبدر الهيفي حكم ساحة وشهد عوض في ميدان الإحماء، وتبلغ جوائز البطولة 3300 دينار.