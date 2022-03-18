مبارك الخالدي



مساء الثلاثاء الماضي، كانت ليلة «عرباوية» بامتياز، وتحديدا عندما نجح أبطال «الأخضر» في انتزاع لقب غال من أنياب «العميد» في لقاء شهد إثارة كبيرة، لاسيما ان الفريق تأخر بهدف أمام «الكويت» منذ الدقيقة (45) وتعرض لطرد مهاجمه السوداني وليد الشعلة في الدقيقة (75) وبعدها إلى ركلة جزاء في الدقيقة (78) كانت كفيلة بتأكيد بوصلة الكأس نحو «كيفان»، لكن الحارس الشاب جاسم العوضي كان عند حسن ظن الجميع وعلى قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه بحراسة عرين «الأخضر» بعد إصابة العملاق سليمان عبد الغفور، ليتصدى لركلة الجزاء بـ «ثبات» يحسد عليه ولتكون كلمة السر في تغيير مجريات الأحداث صوب «المنصورية» إذ نجح البديل الصاعد سلمان العوضي في إحراز هدف التعادل في الدقيقة (82)، ومن ثم اللجوء إلى الوقت الإضافي وأخيرا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمن كافح وصمد بـ 10 لاعبين طوال نحو 45 دقيقة ولتتأكد مقولة إن «العبرة بالخواتيم» وان المباريات الكبيرة تحتاج إلى العزيمة والإصرار للتغلب على المواقف الصعبة.. وبذلك استحق العربي وجماهيره الغفيرة عن جدارة واستحقاق تحقيق بطولة كأس سمو ولي العهد لموسم 2021-2022، إضافة إلى تحقيقه لقب كأس السوبر الذي جاء أيضا على حساب الكويت، وهو ما جعل العرباوية يطمحون الى تحقيق لقب الدوري الممتاز وكأس سمو الأمير لتكون «رباعية» تاريخية للفريق.



ليلة لن تنساها الجماهير العرباوية التي استعادت الفرحة ونغمة الفوز في المواسم الثلاثة الأخيرة بفضل التخطيط المدروس من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالعزيز عاشور وزملائه أعضاء مجلس الإدارة ودعمهم المادي والمعنوي الكبير لكافة الألعاب وفي مقدمتها الفريق الأول لكرة القدم، ووقوف جماهير القلعة الخضراء خلفهم فلم تكن المباراة النهائية سهلة على «الأخضر» بل كانت كما وصفها النقاد «دراما مصحوبة» بعدة مسارات عاصفة لكن العربي تجاوز مطباتها بالروح والعزيمة والإصرار ولم يكتف بذلك بل قدم لجماهير الكرة الكويتية ومحبي «الأخضر» موهبتين هما «القناص» سلمان العوضي والحارس «الواعد» جاسم العوضي اللذان ساهما في تحقيق الفوز التاريخي.. «الأنباء» كعادتها في دعم الفرق أصحاب البطولات استضافت نجوم العربي، جاسم العوضي وسلمان العوضي والمحترفين الليبي محمد الصولة والسوداني وليد الشعلة والجزائري طارق بوعبطة وإداري الفريق عيسى اشكناني للحديث معهم عن تحقيق ثامن ألقاب كأس سمو ولي العهد، وما صاحب المباراة من أحداث ستبقى في ذاكرة عشاق هذا الفريق:



بداية، ما شعوركم بعد الحصول على كأس سمو ولي العهد؟ وما طموحاتكم للمرحلة المقبلة؟



٭ الصولة: بصراحة، فرحة كبيرة وشعور لا يوصف عقب الفوز بكأس سمو ولي العهد ونتمنى أن يكون ذلك دافعا إلى المزيد من البطولات.. وبلا شك يبقى طموحنا تحقيق لقب الدوري والمنافسة على لقب الآسيوية.



٭ الشعلة: هي لحظة تاريخية، فلقاء سمو ولي العهد هي حالة نادرة بالنسبة لي ولحظة لا توصف بينما الفوز هو هدية للجمهور الغالي الداعم الكبير للفريق ولمجلس الإدارة على ثقتهم في وطموحاتي كبيرة مع العربي.



٭ بوعبطة: الحمد لله، فخلال شهرين حققت أول بطولتين في مسيرتي كلاعب محترف وهذا بفضل الله ثم زملائي اللاعبين وإدارة النادي وطموحاتنا كبيرة وفي مقدمتها الاحتفاظ بلقب الدوري والمنافسة في الآسيوية.



٭ جاسم العوضي: نبارك لجماهير العربي الغالية ومجلس الإدارة وفرحتي كبيرة بالفوز بعد الإثارة التي كانت عليها المباراة، والحمد الله على التوفيق في التصدي لركلة الجزاء وللأمانة كان لتوجيه مدرب الحراس الدور الكبير في ذلك حيث لدينا معرفة سابقة بكيفية تسديد اللاعب مهدي برحمة لركلات الجزاء.



٭ سلمان العوضي: الحمد والشكر لله على الفوز بالكأس الغالية فالمباراة كانت صعبة للغاية أمام خصم قوي وكانت نقطة التحول في التصدي لركلة الجزاء التي منحتنا الدافع لتحقيق التعادل وهذا ما تحقق وبالنسبة لي فسعادتي مضاعفة لتسجيلي الهدف وأيضا ركلة الجزاء الأخيرة.



كيف تقيمون مستوى المنافسة على لقب الدوري؟



٭ الصولة: المنافسة صعبة بين 5 فرق والدوري الكويتي متطور وفيه مواهب ومحترفون مميزون وأعتقد أن الدوري لايزال في الملعب.



٭ الشعلة: رغم تواجدي القصير في الكويت إلا أنني لاحظت أن المنافسة قوية بين اكثر من فريق وأعتقد أن كل الاحتمالات واردة في ظل المنافسة الصعبة وأتمنى أن يحتفظ «الأخضر» باللقب.



٭ بوعبطة: الدوري الكويتي متطور ويشهد تنافسا قويا بين 5 او 4 فرق والجولات المتبقية هي التي ستحسم وجهة اللقب.



٭ جاسم العوضي: طموحنا كبير في الفوز باللقب لكن المنافسة شرسة والكل يطمع في بطولة الدوري وأعتقد أن المباريات المقبلة ستشهد منافسة مثيرة.



٭ سلمان العوضي: أتمنى ان يحقق فريقنا البطولة رغم صعوبة المهمة فالدوري متاح لـ 5 أو 4 فرق ولذلك فجميع المباريات المتبقية مهمة جدا.



كيف ترون مستوى الكرة الكويتية؟ وما العناصر المميزة؟



٭ الصولة: الكرة الكويتية في تطور وتملك ملاعب مميزة مثل ستاد جابر وهناك لاعبون مواهب كثر مثل بدر المطوع وعيد الرشيدي وفواز عايض.



٭ الشعلة: الكرة الكويتية بإمكانها العودة لسابق عهدها فهناك عناصر شابه مميزة مثل زملائي لاعبي العربي وكذلك في الكويت والقادسية.



٭ بوعبطة: الكرة الكويتية تزخر بالعديد من المواهب واللاعبين الواعدين ولاحظت اهتماما كبيرا بالملاعب والمنشآت وأتوقع أن تعود الكويت إلى سابق عهدها في ظل تكاتف الجميع.

نلاحظ أن العلاقة بينكم كلاعبين متميزة.. فما السبب؟



٭ الصولة: نعم هذا الأمر صحيح والسبب هو روح الأسرة الواحدة في النادي من الإدارة والجهازين الفني والإداري فنحن كمحترفين لم نشعر بالغربة إطلاقا واندمجنا مع الفريق بشكل سريع.



٭ الشعلة: طبيعة الكويتيين الاجتماعية قريبة من المجتمع السوداني كما أن الجهازين الفني والإداري زرعا في الجميع روح العائلة الواحدة ورغم أنها رحلتي الاحترافية الأولى بعد المريخ السوداني إلا أنني اشعر بأنني بين أهلي وجماعتي.



٭ بوعبطة: الجهاز الإداري وراء هذا التأقلم فهي الرحلة الاحترافية الأولى لي خارج الجزائر وطبيعة الكويتيين بسيطة ومتواضعة وأهل كرم ولا يشعرونك بأنك وافد أو غريب.