ناصر العنزي - يحيى حميدان - هادي العنزي



تتواصل المنافسة بين فرق الصدارة لدوري stc الممتاز، حيث تقام اليوم مباراة واحدة يستضيف فيها السالمية برصيد «24» نقطة على ملعبه التضامن «8» نقاط. وتقام غدا السبت مباراتان مهمتان في سباق الصراع على الصدارة، إذ يلتقي الكويت برصيد 27 نقطة مع الفحيحيل بـ 11 نقطة على ملعب عبدالله الخليفة، وفي المباراة الأخرى ستكون الإثارة حاضرة، حيث مواجهة كاظمة الذي يمتلك 28 نقطة مع العربي بـ 26 نقطة على ستاد الصداقة والسلام.



في مباراة اليوم فإن كفة السالمية هي الأرجح لاقتناص نقاط المباراة بعدما تمكن من مزاحمة فرق المقدمة، وفي آخرة مباراة تعادل مع الكويت 1-1 بعدما كان قريبا من الفوز. ويدرك مدربه محمد إبراهيم ولاعبوه أن فقدان أي نقطة سوف يؤخره عن المقدمة التي تتزاحم عليها الفرق، في حين ان التضامن مهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى بعدما تلقى خسائر متتالية آخرها من من القادسية 1-3. ويغيب مدافع التضامن عامر المعتوق عن صفوف فريقه بداعي الإصابة، فيما تبدو صفوف «العنيد» مكتملة بتواجد بقية اللاعبين. هذا، وتلقى لاعبا التضامن عبدالله الهزاع وعلي حرم الدعوة لتمثيل منتخب بلدهما البحرين في فترة التوقف الدولي أواخر الشهر الجاري، وسيغادران الى المنامة غدا. ووجهت الدعوة كذلك لمهاجم «العنيد» فيسو بلاكا للالتحاق بمنتخب بلاده توغو، وسيغادر أيضا غدا. وفي مباراتي الغد فإن التنافس سيكون على أشده بانتظار ان يتعثر أحد ويصعد الآخر على حسابه، فالكويت يدخل لخطف نقاط مباراته مع الفحيحيل على أمل خسارة كاظمة أمام العربي لاعتلاء الصدارة منفردا. والأبيض خرج الثلاثاء الماضي بجراح ثقيلة بعدما خسر نهائي كأس سمو ولي العهد أمام العربي، لكنه قادر على التعويض غدا، أما الفحيحيل فمهمته صعبة ولكن ليست مستحيلة، وخسارته سوف تدخله في صراع البقاء والهبوط. وفي مواجهة كاظمة والعربي فإن كليهما مؤهل لخطف نقاط المباراة، فالبرتقالي تصدر الفرق في الجولة الماضية بعدما أحسن مدربه الصربي زيلكو ماركوف قيادة فريقه، لكن الاختبار الحقيقي له سيكون في هذه المواجهة القوية، والفوز طبعا سيقطع به مسافة طويلة نحو اللقب، أما الأخضر فيعيش أفضل أوقاته بعدما حقق لقب كأس سمو ولي العهد، وعليه أن يدخل مواجهة كاظمة وكأنه لم يحقق شيئا كي لا يشعر لاعبوه بأنهم الأجدر بالفوز.



فوز «العنابي» على الشباب



تغلب النصر على نظيره الشباب 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب ستاد علي صباح السالم بنادي النصر، في افتتاح الجولة الـ14 لدوري stc للدرجة الممتازة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 18 نقطة، فيما بقي «ابناء الأحمدي» على رصيدهم السابق 12 نقطة. الشوط الأول شهد تسجيل هدفي النصر، عبر محمد عبدالهادي (17)، ومحمد دحام (29)، فيما منع القائم الأيسر للحارس خليفة رحيل تسديدة لاعب وسط الشباب كملان دونو (28).



وفي الشوط الثاني، اجتهد الشباب لتقليص الفارق، وكاد بدر طارق أن يعدل النتيجة، لكن القائم عاد مجددا ليقف مع «العنابي» ويحول دون تسجيل طارق (75) لتنتهي المواجهة بفوز النصر.