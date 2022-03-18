أشاد رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر ونائب مدير الهيئة العامة د.صقر الملا بالإنجازات التي حققها لاعبو النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون في بطولة «آسيا» بالبحرين، وبطولة «ياس» بالإمارات.



جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه نادي الترايثلون امس الأول في ديوانية اللجنة الأولمبية للاعبين واللجان العاملة فيه، بحضور أمين السر المساعد بالأولمبية علي المري وعضو مجلس الإدارة فاطمة حيات، اذ أبدى الملا سعادته بالتطور الكبير لنادي الترايثلون خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: «سنكون عونا لأبطال الترايثلون وسنذلل كل الصعاب التي تواجههم من أجل مواصلة مسيرة النجاح».



من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، الناصر والملا على دعمهم المستمر للترايثلون وحضور حفل تكريم اللاعبين واللجان العاملة، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بغريب عليهما وهما من أكبر الداعمين للرياضة الكويتية بشكل عام، ومضيفا أن هذا الإنجاز أقل ما نقدمه لبلدنا الحبيب، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من الألقاب في الاستحقاقات الدولية المقبلة.